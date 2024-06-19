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Атлетико сделал первое предложение по игроку Челси

Мадридцы заинтересованы в Коноре Галлахере.
Сегодня, 18:12
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Мадридский Атлетико сделал первое предложение по Конору Галлахеру, пишет AS.

Мадридцы связались с Челси и сделали им неофициальное предложение в размере 20 млн евро, и, ожидаемо, получили отказ.

Лондонский клуб оценивает Галлахера минимум в 50 млн евро, что довольно большая сумма для "матрацников". Однако, ожидается, что переговоры продолжаться в скором времени.

В Мадриде считают, что Конор - тот игрок, который будет приносить результат еще долгие годы. В этом сходятся мнения Диего Симеоне и остального руководства клуба.

Ранее также сообщалось, что состав Атлетико хочет пополнить и Артем Довбик.

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