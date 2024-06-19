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Довбик отказал итальянским грандам - источник

Украинец хочет продолжить карьеру в Испании.
Сегодня, 14:28
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Жироны Артем Довбик отказал итальянским клубам, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, что украинский форвард заинтересовал Наполи и Милан, последние даже вели конкретные переговоры с агентами игрока.

Однако по итогу сам Артем решил отказаться итальянским клубам, так как хочет остаться в Испании. 

Приоритетным вариантом для Довбика, в таком случае, остается Атлетико Мадрид, да и "матрацники" очень хотят подписать украинца.

В течение трансферного окна мадридцам нужно разгрузить линию атаки и зарплатную ведомость, чтобы совершить трансфер Артема.

Ранее также сообщалось, что МЮ начал работу над трансфером нового форварда.

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