Каземиро отказался: Баварии придется усилить центр поля хавбеком сборной Португалии
Палинья - на радаре у мюнхенцев.
Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро мог этим летом перейти в Баварию, но 32-летний игрок отказался.
По данным издания Trivela, немецкий клуб начал переговоры с Каземиро еще после завершения сезона-2022/23.
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Сейчас Бавария переключилась на Жоау Пальинью из Фулхэма и предложила за него 45 млн евро.
Сам футболист готов к смене клубной прописки. Осталось лишь договориться с "дачниками" об уходе.
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