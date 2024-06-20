Каземиро отказался: Баварии придется усилить центр поля хавбеком сборной Португалии

Палинья - на радаре у мюнхенцев.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро мог этим летом перейти в Баварию, но 32-летний игрок отказался.

По данным издания Trivela, немецкий клуб начал переговоры с Каземиро еще после завершения сезона-2022/23.

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Сейчас Бавария переключилась на Жоау Пальинью из Фулхэма и предложила за него 45 млн евро.

Сам футболист готов к смене клубной прописки. Осталось лишь договориться с "дачниками" об уходе.

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