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Один из лидеров сборной Италии может продолжить карьеру в Баварии

Кьеза попал в сферу интересов мюнхенцев.
Сегодня, 20:20
Федерико Кьеза / Getty Images
Федерико Кьеза / Getty Images

Футболист сборной Италии Федерико Кьеза может перейти в Баварию.

Вингер Ювентуса находится в шорт-листе мюнхенцев, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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Туринский клуб готов продлить контракт с игроком до 2025 года, но сам Кьеза сосредоточен на Евро-2024 и примет решение о будущем после турнира.

Кьеза получает много предложений от других клубов, и его возможный трансфер оценивается в 30-40 миллионов евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария ювентус Федерико Кьеза

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