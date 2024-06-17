Один из лидеров сборной Италии может продолжить карьеру в Баварии

Футболист сборной Италии Федерико Кьеза может перейти в Баварию.

Вингер Ювентуса находится в шорт-листе мюнхенцев, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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Туринский клуб готов продлить контракт с игроком до 2025 года, но сам Кьеза сосредоточен на Евро-2024 и примет решение о будущем после турнира.

Кьеза получает много предложений от других клубов, и его возможный трансфер оценивается в 30-40 миллионов евро.

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