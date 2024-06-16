Компани хочет пригласить в Баварию игрока сборной Англии

Джо Гомес может остаться в Германии.

Главный тренер Баварии Венсан Компани попросил руководство подписать защитника сборной Англии, пишет The Mirror.

Выбор бельгийского спецалиста пал на игрока Ливерпуля Джо Гомеса.

Компани восхищен умением 27-летнего футболиста сыграть на нескольких позициях, что может развязать руки Компани при формировании состава.

Также Баварии интересен Леви Колвилл из Челси, но подписать Гомеса намного проще. Лондонцы вряд ли продадут молодого таланта.

В прошлом сезоне Джо Гомес провел 51 матч, в которых отличился тремя ассистами. Трансфермаркт оценивает защитника в 28 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Бавария продлила контракт со своим воспитанником.

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