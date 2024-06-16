Бавария продлила контракт с талантливым хавбеком

Александар Павлович останется в клубе на следующие пять лет.

Бавария объявила о новом контракте с Александаром Павловичем.

Новое соглашение рассчитано до 2029 года, однако остальные детали сделки клуб решил не раскрывать.

Отметим, что Павлович - воспитанник Баварии и находится в клубной системе с семи лет. Лишь в прошлом сезоне хавбек дошел до основной команды.

В своем дебютном сезоне на взрослом уровне Павлович провел 25 матчей, в которых отличился двумя голами и двумя ассистами.

Напомним, Александар Павлович был вызван в сборную Германии, однако все же пропустит Евро из-за тонзиллита.

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