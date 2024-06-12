Хавбек Баварии пропустит Евро-2024

Полузащитник мюнхенской Баварии Александар Павлович пропустит Евро-2024, пишет Кристиан Фальк.

У молодого хавбека тонзиллит, из-за которого Павлович был вынужден покинуть расположение сборной.

Вероятней всего, вместо выбывшего хавбека вызов в сборную получит многоопытный Эмре Джан из Боруссии Дортмунд.

30-летний хавбек провел неплохой сезон, отбегав 38 матчей, в которых отличился двумя голами и двумя ассистами.

Ранее также стало известно, кто рассудит матч-открытие Евро-2024.

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