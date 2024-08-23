Слот опроверг слухи о трансфере центрального защитника клуба

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот опроверг слухи о трансфере Джо Гомеса.

Напомним, защитник не попал в заявку на первый матч, и многие сразу предположили, что 27-летний англичанин покинет клуб.

Однако Слот заявил, что защитник не был готов к игре после Евро, и в целом он хотел бы поработать с Гомесом в дальнейшем.

"Гомес очень много работал с момента своего возвращения. Он не играл много на Евро, а когда вернулся, то не мог тренироваться всю сессию, поэтому нам пришлось контролировать его нагрузку, и это также стало причиной его отсутствия в команде в прошлые выходные.

На этой неделе у него была хорошая неделя с точки зрения нагрузки и того, сколько он мог сделать с командой. Он один из тех игроков, от которых я вижу что-то новое", - приводит слова тренера 90Min.

Ранее также Манчестер Сити объявил о возвращении Гюндогана.

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