Сборная Франции потеряла игрока перед матчем с Исландией

Национальная сборная Франции в четвретом туре квалификации на ЧМ-2026 сыграет на выезде против команды Исландии.

Тренерский штаб столкнулся с проблемой – они не могут рассчитывать на помощь полузащитника Адриена Рабьо.

После того, как стало известно о травме нападающего Килиана Мбаппе, появилась информация и о мышечном повреждении центрхава Милана.

Рабьо отыграл 70 минут против Азербайджана и забил гол непосредственно перед тем, как его заменили. Он обратился к медицинскому персоналу команды с жалобами на боль в бедре. Врачи пришли к выводу, что игроку лучше пропустить тренировку перед матчем и вернуться в свой клуб.

Впрочем, сообщается, что повреждение Рабьо не серьезно, и оно не должно повлиять на его участие в матче Милана против Фиорентины, который запланирован на ближайшие выходные. Напомним, что Франция и Исландия - соперники Украины в отборе на ЧМ-2026.

