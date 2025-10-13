iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Франции потеряла игрока перед матчем с Исландией

Полузащитник не сыграет в поединке.
Сегодня, 11:35       Автор: Василий Войтюк
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Национальная сборная Франции в четвретом туре квалификации на ЧМ-2026 сыграет на выезде против команды Исландии.

Тренерский штаб столкнулся с проблемой – они не могут рассчитывать на помощь полузащитника Адриена Рабьо.

После того, как стало известно о травме нападающего Килиана Мбаппе, появилась информация и о мышечном повреждении центрхава Милана.

Рабьо отыграл 70 минут против Азербайджана и забил гол непосредственно перед тем, как его заменили. Он обратился к медицинскому персоналу команды с жалобами на боль в бедре. Врачи пришли к выводу, что игроку лучше пропустить тренировку перед матчем и вернуться в свой клуб.

Впрочем, сообщается, что повреждение Рабьо не серьезно, и оно не должно повлиять на его участие в матче Милана против Фиорентины, который запланирован на ближайшие выходные. Напомним, что Франция и Исландия - соперники Украины в отборе на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адриен Рабьо

Статьи по теме

Скандальный Рабьо перешел в Милан Скандальный Рабьо перешел в Милан
Аллегри хочет видеть в Милане своего экс-подопечного Аллегри хочет видеть в Милане своего экс-подопечного
Экс-хавбек сборной Франции интересен двум клубам АПЛ Экс-хавбек сборной Франции интересен двум клубам АПЛ
Де Дзерби хочет примирить клуб и Рабьо Де Дзерби хочет примирить клуб и Рабьо

Видео

НБА: Шульга отметился первыми ассистами
НБА: Шульга отметился первыми ассистами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров

Последние новости

Европа17:20
Стали известны сроки возвращения капитана Арсенала
Формула 116:56
Хэмилтон рискует войти в историю Феррари с антирекордом
Теннис16:42
Украинская теннисистка борется за награду Heart Award
ЧМ-202616:23
Шок для Азербайджана. Защитник пропустит матч с Украиной
Украина16:03
Сабо дал честную оценку полузащитнику Динамо перед матчем сборной
Теннис15:39
Неожданный дуэт. Теннисистки из России и Украины выиграли турнир в США
ЧМ-202615:16
Англия лишилась ключевого форварда перед отборочным матчем с Латвией
Формула 114:54
Валттери Боттас о сотрудничестве с Пересом: "Главное – работать сообща"
ЧМ-202614:32
Григорчук - о сборной Украины после матча с Исландией: "Произошло переосмысление"
Европа14:17
Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK