Украина – Азербайджан: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 13.10.2025

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка украинской команды в отборе мирового первенства.
Вчера, 10:30       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В понедельник, 13 октября, сборная Украины проведёт матч против сборной Азербайджана.

Для "сине-жёлтых" эта игра станет второй в этом году. В сентябре матч между Украиной и Азербайджаном завершился ничьей 1:1.

Встреча Украина - Азербайджан состоится 13 октября в польском городе Краков. Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Азербайджан

Трансляция матча будет доступна в этой новости 13 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн-трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Помимо этого, 10 октября сборная Украины сыграла против сборной Исландии и одержала победу со счётом 5:3.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на матч Украина - Азербайджан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

