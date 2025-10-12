Украина – Азербайджан: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 13.10.2025

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка украинской команды в отборе мирового первенства.

В понедельник, 13 октября, сборная Украины проведёт матч против сборной Азербайджана.

Для "сине-жёлтых" эта игра станет второй в этом году. В сентябре матч между Украиной и Азербайджаном завершился ничьей 1:1.

Встреча Украина - Азербайджан состоится 13 октября в польском городе Краков. Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Азербайджан

Трансляция матча будет доступна в этой новости 13 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн-трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Помимо этого, 10 октября сборная Украины сыграла против сборной Исландии и одержала победу со счётом 5:3.

