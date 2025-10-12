Украина – Азербайджан: прогноз на матч отбора на чемпионат мира
В понедельник, 13 октября, сборная Украины проведёт матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026 против сборной Азербайджана.
Ранее наша сборная встречалась со сборной Азербайджана, тогда команды сыграли вничью 1:1.
В предыдущей игре "сине-жёлтые" вырвали победу у сборной Исландии в сложном противостоянии, выиграв со счётом 5:3.
Матч Украина — Азербайджан состоится 13 октября в польском городе Краков на стадионе Краковия. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Украина — Азербайджан:
Шансы на победу Украины по мнению экспертов выше, чем у сборной Азербайджана.
Прогноз букмекеров на матч Украина — Азербайджан:
Победа Украины – 1.24
Ничья – 5.96
Победа Азербайджана – 13.14
Ранее тренер Исландии отреагировал на поражение сборной Украины.
