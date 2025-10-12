iSport.ua
Украина – Азербайджан: прогноз на матч отбора на чемпионат мира

Узнай на ISPORT, кто может победить в матче Украины против Азербайджана.
Вчера, 09:52       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В понедельник, 13 октября, сборная Украины проведёт матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2026 против сборной Азербайджана.

Ранее наша сборная встречалась со сборной Азербайджана, тогда команды сыграли вничью 1:1.

В предыдущей игре "сине-жёлтые" вырвали победу у сборной Исландии в сложном противостоянии, выиграв со счётом 5:3.

Матч Украина — Азербайджан состоится 13 октября в польском городе Краков на стадионе Краковия. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026 Украина — Азербайджан:

Шансы на победу Украины по мнению экспертов выше, чем у сборной Азербайджана.

Прогноз букмекеров на матч Украина — Азербайджан:

  • Победа Украины – 1.24

  • Ничья – 5.96

  • Победа Азербайджана – 13.14

Ранее тренер Исландии отреагировал на поражение сборной Украины.

