Каждый удар – гол: тренер Исландии отреагировал на поражение сборной Украины

Сборная Исландии проиграла домашний матч отбора к ЧМ-2026 национальной команде Украины (3:5). Главный тренер хозяев Арнар Гюннлейгссон подытожил поединок, сообщает Visir.

"Это была странная игра. Мы играли против Украины, серьезной команды. Я считаю, что большую часть матча мы выглядели действительно хорошо. Я очень горжусь ребятами.

Игру всегда можно упростить: если мы проигрываем, то ужасны, побеждаем – мы отличны. Но все не так просто. Я надеюсь, что как можно больше людей это осознает, и думаю, что каждый, кто разбирается в футболе, это увидит. Сегодня мы были просто великолепны. Но пропустили гол, эта игра безжалостна. Мне кажется, что мы сейчас на уровне 2013-2014 годов. Команда формируется и набирает силу, молодые ребята полны энергии, но иногда случаются такие ошибки, которые трудно объяснить. Казалось, что каждый их удар по воротам заканчивался голом. Но вообще я не помню, чтобы Исландия играла дома против такой сильной сборной и демонстрировала столь динамичный и качественный футбол.

Я получил огромное удовольствие, это был отличный матч, но мы должны извлечь урок. Характер – вот самое важное слово. Сравнять счет, уступая 1:3, действительно было сильно.

С опытом на этом уровне и участием в больших количествах важных матчей ты уже не будешь не принимать решения, как мы во время первых трех пропущенных мячей. Я думаю, что легче исправить эти досадные ошибки, чем менять игру команды в целом", – заявил тренер.

Исландия после поражения "сине-желтым" опустилась на 3-е место в группе отбора. Сборная Украины набрала 4 очка после трех туров. Тем временем в активе команды Гюннлейгссона осталось 3 пункта.

