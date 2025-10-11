Ребров: Победа сегодня была на первом месте

Теперь нужно подготовиться к игре с Азербайджаном.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал итоги матча против Исландии.

Напомним, что наша команда вырвала победу в сверхрезультативном матче.

По словам Реброва, сегодня были допущены большое количество ошибок, но желание выиграть помогло команде идти вперед.

Однако теперь нужно собраться и подготовиться к Азербайджану, чтобы не обесценить сегодняшнюю победу.

Мы знали, что будет тяжелая игра. К сожалению, даже когда были впереди, но пропустили два мяча... Я благодарен ребятам, что они смогли забить пять голов. Это очень трудно для любой команды. Победа сегодня была на первом месте. Мы проанализируем сегодняшнюю игру, ошибки, которые были, и подготовимся к игре с Азербайджаном, потому что если не выиграем там, то эта победа ничего не стоит. К сожалению, были ошибки и у нас, и у них. Это была очень важная игра. Исландия силовая команда, мы проигрывали единоборства. Пропустили, нужно исправлять ошибки и готовиться к следующей игре.

Напомним, что в соседнем матче победу одержала сборная Франции.

