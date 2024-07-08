Марсель сделал предложение по вингеру Манчестер Юнайтед
Гринвуд близок к смене команды.
Марсель хочет подписать нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Французский клуб уже сделал официальное предложение о трансфере 22-летнего игрока.
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Переговоры продолжаются, и сделка близка к завершению. Манчестер Юнайтед готов отдать Гринвуда в аренду с правом выкупа.
В минувшем сезоне на счету Гринвуда 16 набранных очков по системе гол+пас в рамках Ла Лиги.
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