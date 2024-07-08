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Марсель сделал предложение по вингеру Манчестер Юнайтед

Гринвуд близок к смене команды.
Сегодня, 17:52
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Марсель хочет подписать нападающего Манчестер Юнайтед Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Французский клуб уже сделал официальное предложение о трансфере 22-летнего игрока.

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Переговоры продолжаются, и сделка близка к завершению. Манчестер Юнайтед готов отдать Гринвуда в аренду с правом выкупа.

В минувшем сезоне на счету Гринвуда 16 набранных очков по системе гол+пас в рамках Ла Лиги.

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