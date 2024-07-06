Мэр Марселя выступил против трансфера игрока, призывающего "убивать евреев"
Аталю не место в стане провансальцев.
Мэр Марселя выступил против прихода Юсефа Аталя в местные команды.
"Любые антисемитские или расистские замечания недопустимы в спорте и в Олимпике", – заявил мэр Бенуа Пайян в интервью на Radio JM.
Также он добавил, что обсудит ситуацию с руководством клуба.
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Напомним, в октябре 2023 года игрок Ниццы разместил видео с проповедником, призывавшим к насилию против евреев, которое он позже удалил.
Аталь получил 8 месяцев условного заключения и штраф 45 тысяч евро. В феврале он перешел в Адана Демирспор.
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