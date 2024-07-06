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Мэр Марселя выступил против трансфера игрока, призывающего "убивать евреев"

Аталю не место в стане провансальцев.
Сегодня, 00:33
Юсеф Аталь / Getty Images
Юсеф Аталь / Getty Images

Мэр Марселя выступил против прихода Юсефа Аталя в местные команды.

"Любые антисемитские или расистские замечания недопустимы в спорте и в Олимпике", – заявил мэр Бенуа Пайян в интервью на Radio JM.

Также он добавил, что обсудит ситуацию с руководством клуба.

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Напомним, в октябре 2023 года игрок Ниццы разместил видео с проповедником, призывавшим к насилию против евреев, которое он позже удалил.

Аталь получил 8 месяцев условного заключения и штраф 45 тысяч евро. В феврале он перешел в Адана Демирспор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель ницца

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