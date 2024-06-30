Бывший тренер Шахтера возглавил Марсель

Теперь Роберто Де Дзерби будет работать на Лазурном берегу.

Марсель на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера команды, которым стал Роберто Де Дзерби.

Итальянский специалист подписал с провансальцами трехлетний контракт (до лета 2027 года).

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 au poste d’entraîneur. ✍️



Le technicien italien 🇮🇹 s’est engagé pour trois ans avec le club olympien. 🔵⚪️ #DeZerbiEstOlympien



Plus d’infos 👉 https://t.co/EtsN4W7bc0 pic.twitter.com/k2uBgVLO8w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 29, 2024

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"Я очень рад подписать контракт с Марселем, я чувствовал сильное желание перейти в этот клуб. История и престиж Марселя, страсть и пыл его болельщиков, серьезность и энтузиазм стали решающими факторами в моем решении принять этот захватывающий вызов", - сказал Де Дзерби.

"Мне не терпится сесть на скамейку запасных на Велодроме, на этот раз в качестве тренера Марселя, и помочь клубу вернуть себе звание, которого он заслуживает".

В прошлом сезоне французским клубом руководили четыре наставника: Марселино, Жак Абардонадо, Дженнаро Гаттузо и Жан-Луи Гассе.

Последние два года Де Дзерби возглавлял Брайтон, который он покинул по завершению сезона-2023/24.

До этого он провел один сезон во главе донецкого Шахтера - из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов 24 февраля 2022 года 45-летний итальянец покинул "горняков".

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