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В Милане недовольны футболистами, Фонсеке пока что не грозит увольнение

Клуб продолжает поддерживать главного тренера.
Сегодня, 15:16
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Главному тренеру Милана Паулу Фонсеке пока не грозит увольнение, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, что после семи туров "россонери" имеют в активе 11 очков и занимают шестую строчку в Серии А. В последнем матче команда проиграла Фиорентине.

Тем не менее руководство Милана не винит в проблемах Фонсеку, все недовольство сейчас направлено на игроков и их отношению к игре.

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В матче с Фиорентиной и руководство, и главный тренер остались недовольны тем, что пенальти не бил штатный пенальтист Кристиан Пулишич, а Де Хеа отразил удары Абрахама и Эрнандеса.

На текущий момент клуб полностью поддерживает Фонсеку и будет искать способы помочь специалисту в работе с командой.

Ранее также легенда МЮ поддержал главного тренера манкунианцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Паулу Фонсека

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