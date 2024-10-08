В Милане недовольны футболистами, Фонсеке пока что не грозит увольнение

Главному тренеру Милана Паулу Фонсеке пока не грозит увольнение, пишет Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, что после семи туров "россонери" имеют в активе 11 очков и занимают шестую строчку в Серии А. В последнем матче команда проиграла Фиорентине.

Тем не менее руководство Милана не винит в проблемах Фонсеку, все недовольство сейчас направлено на игроков и их отношению к игре.

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В матче с Фиорентиной и руководство, и главный тренер остались недовольны тем, что пенальти не бил штатный пенальтист Кристиан Пулишич, а Де Хеа отразил удары Абрахама и Эрнандеса.

На текущий момент клуб полностью поддерживает Фонсеку и будет искать способы помочь специалисту в работе с командой.

Ранее также легенда МЮ поддержал главного тренера манкунианцев.

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