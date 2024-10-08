"Тен Хаг - фантастический тренер": легенда МЮ поддержал специалиста

Легендарный форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни высказался по поводу тренерских способностей нынешнего тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага, проваливающего старт нового сезона:

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"Я уверен, что Эрик тен Хаг – фантастический тренер. Он выигрывал трофеи везде, где работал, в том числе и в Манчестер Юнайтед. Так что да, он переживает тяжелый период, и я думаю, что он, вероятно, сам бы сказал то же самое. Но хочется, чтобы он смог все изменить, потому что слишком часто тренеры теряют работу, а затем клубу приходится перестраиваться за другого тренера.

Я думаю, что 14 место – это неприятно. Манчестер Юнайтед хочет бороться за титулы, поэтому все в клубе знают, что им нужно улучшить свое положение. Я знаю, что Эрик тен Хаг делает все возможное, чтобы попытаться улучшить его.

Игрокам, как я уже говорил в прошлом сезоне, нужно делать больше, чем сейчас. За последние несколько лет через клуб прошло большое количество игроков. Хочется, чтобы они снова претендовали на высокие места", - заявил Руни в эфире Sky Sports.

Напомним, ныне "красные дьяволы" находятся на 14 строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе всего 8 пунктов после 7 сыгранных матчей.

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