Тен Хаг взял отпуск на время международной паузы
Также тренер предоставил всем игрокам отгулы.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ушел в отпуск, пишет ESPN.
Напомним, что сейчас началась пауза на матчи национальных сборных.
Тен Хаг решил посвятить это время отдыху и ушел в отпуск, также предоставив отдых всем игрокам, которые не отправились в свои сборные.
Кроме того, завтра состоится встреча руководства Манчестер Юнайтед, на которой, возможно, будет решаться также и судьба главного тренера.
Напомним, что после семи туров манкунианцы занимают 14-ю строчку с восемью очками, также МИЮ дважды сыграл вничью в рамках Лиги Европы.
Ранее также сообщалось, что Гарначо пропустит игры сборной Аргентины.
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