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Тен Хаг взял отпуск на время международной паузы

Также тренер предоставил всем игрокам отгулы.
Сегодня, 20:55
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ушел в отпуск, пишет ESPN.

Напомним, что сейчас началась пауза на матчи национальных сборных.

Тен Хаг решил посвятить это время отдыху и ушел в отпуск, также предоставив отдых всем игрокам, которые не отправились в свои сборные.

Кроме того, завтра состоится встреча руководства Манчестер Юнайтед, на которой, возможно, будет решаться также и судьба главного тренера. 

Напомним, что после семи туров манкунианцы занимают 14-ю строчку с восемью очками, также МИЮ дважды сыграл вничью в рамках Лиги Европы.

Ранее также сообщалось, что Гарначо пропустит игры сборной Аргентины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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