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Звезда Манчестер Юнайтед пропустит матчи сборных из-за повреждения

Алехандро Гарначо воспользуется паузой для восстановления.
Сегодня, 19:39
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо пропустит матчи сборных, пишет TyC Sports.

Сборна Аргентины в эту международную паузу должна сыграть два матча отбора на ЧМ-2026 против сборных Венесуэлы и Боливии.

Гарначо был вызван в сборную, но в расположение не отправился. У игрока обнаружили некоторые проблемы с коленом, и клубные врачи посоветовали Алехандро отдохнуть.

"У меня были проблемы с коленом в последних двух матчах, и я не смогу приехать в сборную, но я надеюсь, что смогу восстановиться и принять участие в следующих встречах", – написал в своих соцсетях аргентинец.

В текущеем сезоне Гарначо провел 11 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмия голами и тремя ассистами.

Ранее также в Барселоне сообщили о тяжести травмы своего вингера.

 

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