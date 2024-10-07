Барселона сообщила степень травмы своего вингера

Игрок рискует пропустить важный поединок с Реалом в чемпионате Испании.

Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявление о травме Феррана Торреса.

Согласно источнику, у 24-летнего испанца диагностировали травму двуглавой мышцы бедра правой ноги. Его возвращение к тренировкам будет зависеть от восстановления.

По информации зарубежных СМИ, Торрес выбыл примерно на один месяц. По этой причине он рискует пропустить Эль Класико с Реалом, которое состоится 26 октября.

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Напомним, что Ферран Торрес травмировался на первых минутах матча Ла Лиги против Алавеса (3:0) - игрок провел на поле всего шесть минут.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в десяти матчах Барселоны во всех турнирах, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

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