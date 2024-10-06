Реал опубликовал заявление с диагнозами травм Карвахаля и Винисиуса
Реал на своем официальном сайте опубликовал заявление по травме Дани Карвахаля, которую тот получил в матче Ла Лиги против Вильярреала (2:0).
Так, согласно королевскому клубу, у 32-летнего защитника диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней боковой связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.
В ближайшие дни игрок сборной Испании перенесет операцию и начнет восстановление. Исходя из диагноза, сезон для футболиста досрочно завершился.
Parte médico de Carvajal.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 6, 2024
К тому же, стал известен характер повреждения Винисиуса Жуниора: у бразильца травма шейного отдела позвоночника.
Матч против Вильярреала стал для Дани Карвахаля одиннадцатым в нынешнем сезоне. В этих играх испанец записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.
Отметим, что вратарь Реала Андрей Лунин обратился к Дани Карвахалю со словами поддержки.
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