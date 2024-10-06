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Реал опубликовал заявление с диагнозами травм Карвахаля и Винисиуса

Если коротко, то у защитника все очень плохо.
Сегодня, 11:45
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Реал на своем официальном сайте опубликовал заявление по травме Дани Карвахаля, которую тот получил в матче Ла Лиги против Вильярреала (2:0).

Так, согласно королевскому клубу, у 32-летнего защитника диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв внешней боковой связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

В ближайшие дни игрок сборной Испании перенесет операцию и начнет восстановление. Исходя из диагноза, сезон для футболиста досрочно завершился.

К тому же, стал известен характер повреждения Винисиуса Жуниора: у бразильца травма шейного отдела позвоночника.

Матч против Вильярреала стал для Дани Карвахаля одиннадцатым в нынешнем сезоне. В этих играх испанец записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Отметим, что вратарь Реала Андрей Лунин обратился к Дани Карвахалю со словами поддержки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Дани Карвахаль

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