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"Сил тебе, машина": Лунин поддержал Карвахаля после тяжелой травмы

Испанец получил тяжелую травму.
Сегодня, 10:16
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал комфортно обыграл Вильярреал (2:0) в матче испанской Ла Лиги, но потерял ключевого защитника Дани Карвахаля, вынесенного с поля на носилках.

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Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин поддержал одноклубника, пожелав скорейшего выздоровления:

Хорошая игра команды. Сухой матч. Сил тебе, машина (обращение к Карвахалю, – прим). Мы все тебя очень любим", – написал Лунин.

Напомним, Реал занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 9 сыгранных матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин ФК Реал

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