"Сил тебе, машина": Лунин поддержал Карвахаля после тяжелой травмы
Испанец получил тяжелую травму.
Мадридский Реал комфортно обыграл Вильярреал (2:0) в матче испанской Ла Лиги, но потерял ключевого защитника Дани Карвахаля, вынесенного с поля на носилках.
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Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин поддержал одноклубника, пожелав скорейшего выздоровления:
Хорошая игра команды. Сухой матч. Сил тебе, машина (обращение к Карвахалю, – прим). Мы все тебя очень любим", – написал Лунин.
Напомним, Реал занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 9 сыгранных матчей.
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