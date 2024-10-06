"Сил тебе, машина": Лунин поддержал Карвахаля после тяжелой травмы

Мадридский Реал комфортно обыграл Вильярреал (2:0) в матче испанской Ла Лиги, но потерял ключевого защитника Дани Карвахаля, вынесенного с поля на носилках.

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Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин поддержал одноклубника, пожелав скорейшего выздоровления:

Хорошая игра команды. Сухой матч. Сил тебе, машина (обращение к Карвахалю, – прим). Мы все тебя очень любим", – написал Лунин.

Напомним, Реал занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 9 сыгранных матчей.

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