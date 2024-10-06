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Карвахаль получил тяжелую травму в матче Ла Лиги – звезда Реала озвучил свой диагноз

Испанец рискует пропустить длительный период из-за травмы.
Сегодня, 08:55
Дани Карвахаль / Getty Images
Дани Карвахаль / Getty Images

Мадридский Реал комфортно обыграл Вильярреал (2:0) в матче испанской Ла Лиги, но потерял ключевого защитника Дани Карвахаля, вынесенного с поля на носилках.

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Сам испанец обратился к фанатам через Instagram, озвучив степень важности своей травмы:

"Подтверждена серьезная травма крестообразной связки. Придется перенести операцию и быть вне поля несколько месяцев.

Я уже жду начала восстановления и возвращения, как зверь. Всем спасибо за сообщение, я чувствую большую любовь", - написал Карвахаль.

Напомним, занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 9 сыгранных матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дани Карвахаль ФК Реал Мадрид

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Карвахаль получил тяжелую травму в матче Ла Лиги – звезда Реала озвучил свой диагноз
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