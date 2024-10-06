Реал с "сухим матчем" Лунина обыграл Вильярреал

Мадридцы одержали важную победу, а украинец приложил к этому усилия.

В рамках 9-го тура Ла Лиги Реал встретился на своем поле с Вильярреалом.

Мадридский коллектив смог открыть счет относительно быстро. Уже на 14-ой минуте великолепным голом из-за пределов штрафной площадки отметился Федерико Вальверде.

Несмотря на это, у «сливочных» возникали определенные трудности, в первом тайме команды играли почти на равных, а хозяева не смогли удвоить свое преимущество.

Впрочем, на дистанцию полного поединка "желтой субмарины" не хватило. Во втором тайме они играли более вяло, а Реал наоборот повысил скорости, что привело ко второму забитому голу. Его автором стал Винисиус Жуниор.

Но без "ложки дегтя" для Реала не обошлось. В конце матча Дани Карвахаль получил травму колена в борьбе с игроком Вильярреала.

Украинец Андрей Лунин отыграл 90 минут, сделал 1 сейв и сохранил свои ворота сухими.

Реал - Вильярреал 2:0

Голы: Вальверде, 14, Винисиус, 73

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