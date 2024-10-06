iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Алавес - Барселона 0:3: обзор матча и результат игры 06.10.2024

Барселона благодаря голам польского бомбардира сделала результат еще в первом тайме.
Сегодня, 19:20
Барселона разгромила Алавес / Getty Images
Барселона разгромила Алавес / Getty Images

В воскресенье, 6 октября, Барселона встречалась в гостях с Алавесом в матче девятого тура испанской Ла Лиги.

Команда Ханса-Дитера Флика одержала разгромную победу со счетом 3:0 стараниями Роберта Левандовски, который оформил хет-трик.

Все свои три мяча польский бомбардир забил еще в первом тайме. В начале матча Левандовски замкнул головой подачу со штрафного от Рафиньи, на 22-й минуте эти двое реализовали выход на ворота - бразилец отпасовал, а поляк забил, а спустя десять минут нападающий, получив мяч на линии с защитниками, точно пробил под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

Барселона продолжает лидировать в чемпионате, набрав 24 очка. Алавес с десятью баллами идет на 12-й позиции.

Читай также: Реал с "сухим матчем" Лунина обыграл Вильярреал

Статистика матча Алавес - Барселона девятого тура чемпионата Испании

Алавес - Барселона 0:3

Голы: Левандовски, 7, 22, 32

Ожидаемые голы (xG): 0.83 - 1.65
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 2 - 8
Угловые: 11 - 3
Фолы: 11 - 5

Алавес: Сивера - Теналья (Диарра, 46), Абкар (Пика, 67), Моуриньо, Санчес - Бланко (Жордан, 78), Гевара - Висенте, Стоичков (Гарсия, 57), Реббаш - Мартин.

Барселона: Пенья - Гарсия, Кубарси, Мартин, Бальде (де Йонг, 82) - Касадо, Педри - Ямал (Фати, 67), Диас, Торрес - Левандовски.

Предупреждения: Теналья, Мартинес, Моуриньо, Мартин.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона алавес Роберт Левандовски Чемпионат Испании Ла Лига

Статьи по теме

Президент Барселоны хочет устроить возвращение Неймара Президент Барселоны хочет устроить возвращение Неймара
Атлетико получил наказание за поведение болельщиков во время дерби с Реалом Атлетико получил наказание за поведение болельщиков во время дерби с Реалом
Барселона продлила контракт с серьезно травмированным воспитанником Барселона продлила контракт с серьезно травмированным воспитанником
Гризманн - 14-й игрок, который провел 500 матчей в Ла Лиге Гризманн - 14-й игрок, который провел 500 матчей в Ла Лиге
Помочь журналистам

Видео

Видео голов и обзор "бронзового" матча Украина - Франция на Чемпионате мира по футзалу
Видео голов и обзор "бронзового" матча Украина - Франция на Чемпионате мира по футзалу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Бенфика уничтожила Атлетико, Лилль огорчил Реал, Ювентус выдал чудо в игре с РБ Лейпциг
просмотров

Последние новости

Европа20:40
Бавария в результативном матче не удержала победу над Айнтрахтом
Украина20:20
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
Украина19:59
Динамо вернулось на вершину УПЛ, победив Кривбасс
19:48
Бразилия стала чемпионом мира по футзалу, обыграв Аргентину
Европа19:20
Левандовски своим хет-триком разбил Алавес
19:04
Видео голов и обзор "бронзового" матча Украина - Франция на Чемпионате мира по футзалу
Бокс18:58
"Выйду в режиме уничтожения": Фьюри рассказал, как будет действовать в реванше с Усиком
Европа18:39
Судаков - о своем историческом покере: Надеюсь, что такой настрой удастся перенести на игру за сборную
Европа18:15
Астон Вилла и Манчестер Юнайтед не определили победителя
Европа18:03
Челси не сумел дожать Ноттингем Форест, играя в большинстве
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK