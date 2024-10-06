Алавес - Барселона 0:3: обзор матча и результат игры 06.10.2024

В воскресенье, 6 октября, Барселона встречалась в гостях с Алавесом в матче девятого тура испанской Ла Лиги.

Команда Ханса-Дитера Флика одержала разгромную победу со счетом 3:0 стараниями Роберта Левандовски, который оформил хет-трик.

Все свои три мяча польский бомбардир забил еще в первом тайме. В начале матча Левандовски замкнул головой подачу со штрафного от Рафиньи, на 22-й минуте эти двое реализовали выход на ворота - бразилец отпасовал, а поляк забил, а спустя десять минут нападающий, получив мяч на линии с защитниками, точно пробил под дальнюю стойку.

Источник: Getty Images

Барселона продолжает лидировать в чемпионате, набрав 24 очка. Алавес с десятью баллами идет на 12-й позиции.

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Статистика матча Алавес - Барселона девятого тура чемпионата Испании

Алавес - Барселона 0:3

Голы: Левандовски, 7, 22, 32

Ожидаемые голы (xG): 0.83 - 1.65

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 2 - 8

Угловые: 11 - 3

Фолы: 11 - 5

Алавес: Сивера - Теналья (Диарра, 46), Абкар (Пика, 67), Моуриньо, Санчес - Бланко (Жордан, 78), Гевара - Висенте, Стоичков (Гарсия, 57), Реббаш - Мартин.

Барселона: Пенья - Гарсия, Кубарси, Мартин, Бальде (де Йонг, 82) - Касадо, Педри - Ямал (Фати, 67), Диас, Торрес - Левандовски.

Предупреждения: Теналья, Мартинес, Моуриньо, Мартин.

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