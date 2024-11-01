Байер второй тур подряд теряет очки

В этот раз подопечные Алонсо не смогли даже забить Штутгарту.

В пятницу, 1 ноября, Байер принимал дома Штутгарт в рамках 9-го тура Бундеслиги.

В первые полчаса игра была довольно медленный, хотя Байеру и удалось создать пару опасных моментов. На 32-й минуте Фримпонг наконец открыл счет, но арбитр зафиксировал оффсайд.

До конца тайма Тапсоба и Бонифейс имели свои убойные моменты, но Нюбель был непробиваем.

Во втором тайме Байер полностью захватил инициативу на поле, но мяч упорно не шел в ворота. Кипер гостей и каркас ворот не позволяли мячу пересечь линию. По итогу вторая подряд ничья для подопечных Алонсо в Бундеслиги.

Статистика матча Байер - Штутгарт девятого тура Бундеслиги

Байер - Штутгарт 0:0

Ожидаемые голы (xG): 2.17 - 0.28

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 19 - 4

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 10 - 2

Фолы: 13 - 14

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