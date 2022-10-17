Анонс сезона НБА: очередная награда для Янниса и индивидуальный приз для Роуза

ISPORT продолжает прогнозировать то, как будет разворачиваться предстоящий сезон НБА, и кто заберет главные награды по итогам регулярки.

Новый сезон НБА становится все ближе и ближе, а потому пора перейти к следующей подборке наград, которые будут разыграны по итогам следующей регулярки.

Недавно мы уже представили свои варианты того, кто заберет награду лучшего новичка года, кто заметнее всех спрогрессирует и в чьем исполнении будет оформлен лучший камбек после серьезной травмы и, как следствие, пропуска значительного количества времени.

Теперь пришло время разобраться, кто будет доминирующим игроком в обороне, чья игра со скамейки запасных будет приносить самую большую пользу своей команде и какой специалист продемонстрирует лучшие мысли и тактики, которые приведут их подопечных к победе.

Лучший оборонительный игрок

Руди Гобер (Миннесота) - Алексей Погорелов

Трейд Руди Гобера из Юты в Миннесоту, при всем уважении к Доновану Митчеллу, стал самым громким в прошедшее межсезонье. Именно француза должен благодарить Кевин Дюрант за то, что рынок был сломан, а Кей Ди остался в Бруклине.

Новая команда, новые одноклубники, новые идеи и новые цели. Карл-Энтони Таунс переходит на позицию четвертого номера, место под кольцом бронирует Гобер. Это будет Новый Орлеан с Казинсом и Дэвисом версии 2.0. Но и так понятно, кто из них двоих будет отвечать за оборону - за "краску" под своим кольцом можно не переживать.

Все время после своего перехода 30-летний центровой повторяет одно и то же: "Я пришел сюда не для того, чтобы вылететь в первом раунде". Что ж, банда в Миннесоте собралась что надо, и теперь от финалиста минувшего Евробаскета требуется максимум усилий, чтобы повести за собой Таунса, Эдвардса, Расселла и ко.

Гобер уже трижды забирал данную награду (2018, 2019, 2021), больше только у Бена Уоллеса и Дикембе Мутомбо (по 4). Учитывая тот пакет активов, который был за него отдан, Руди обязан сразу же повысить уровень не только обороны Тимбервулвз, но и своей игры. Если он провалится, то у фронт-офиса организации возникнет вопрос: "А зачем мы его обменяли?".

Яннис Адетокумбо (Милуоки Бакс) – Василий Войтюк

В прошлом сезоне довольно неожиданно лучшим защитником стал Маркус Смарт. Нет, никто не сомневался в его навыках, но все же игроки его позиции редко получают такие вознаграждения.

В общем, уже много лет в НБА два игрока стоят выше других, когда мы говорим об обороне своего кольца – это Руди Гобер и Яннис Адетокумбо. Против француза может сыграть новая команда, ведь не до конца отработанной будет коллективная защита.

Кроме того, большой вклад выбора победителя в этой категории будет зависеть от результатов команды, а у Милуоки очень неплохие шансы стать лучшими в регулярке.

Защитные умения грека уже давно всем известны, ему не нужно ничего никому доказывать. Но все же он может еще больше удивить в новом сезоне и забрать вторую награду в своей карьере.

Другие претенденты:

Бэм Адебайо (Майами), Микель Бриджес (Финикс), Роберт Уильямс (Бостон)

Лучший шестой игрок

Джордан Пул (Голден Стейт) – Василий Войтюк

Как раньше главными "запасными" звездами Лу Уильямс и Джамал Кроуфорд, так сейчас таковым будет Джордан Пул. Если бы он играл практически в любой другой команде, то, скорее всего, выходил бы со старта, но не в Голден Стейт.

Старт сезона у Уорриорз сложился так себе – Пул поссорился с Дреймондом Грином и получил от него по лицу. Проплывет ли это как-нибудь на команд? Смогут ли они забыть эти события?

Пул – прекрасный бомбардир, который будет часто играть против не сильнейших защитников команд соперниц, а рядом на паркете часто будет находиться хотя бы один звездный партнер, отвлекающий оппонентов на себя.

Деррик Роуз (Никс) - Алексей Погорелов

Как бы смешно это не звучало, но Нью-Йорк может как помочь, так и навредить Деррику в шансах на награду. Это же Никс. Все лето команда Тома Тибодо охотилась за Донованом Митчеллом. Однако не желая отдавать Куинтона Граймса (что?) и дав новый контракт Ар Джей Барретту, Никс поставили крест на переговорах с Джаз.

В итоге Нью-Йорк за все лето по-настоящему усилился лишь Джейленом Брансоном. Типичные Никс. С таким составом и таким сильным в этом году Востоком команда вряд ли попадет даже в плей-ин. Однако это и есть шанс для Роуза засиять вновь.

Как это часто бывает после его крестов времен Чикаго, многое, если не все, будет зависеть от здоровья Деррика. Самый молодой MVP в истории лиги в прошлом сезоне не смог провести больше 35 игр из-за операции на голеностопе. Будущий сезон должен быть более качественным.

За это лето он сбросил несколько килограммов, приведя себя в форму. Деррик - это тот игрок, которому не все равно. Даже в 34 года он хочет продолжать доказывать всем и себе лично, что он еще может. В сезоне-2020/21 он стал финалистом в данной номинации, уступив лишь Джордану Кларксону из Юты. Теперь пришла пора забрать свою награду.

Другие претенденты:

Тайлер Хирро (Майами), Малколм Брогдон (Бостон), Спенсер Динуиди (Даллас)

Лучший тренер

Тайрон Лю (Клипперс) - Алексей Погорелов

Как же сильно команды зависят от здоровья своих звезд. Что Кавай Леонард, что Пол Джордж любят по несколько месяцев, а то и целый год, провести в лазарете. Теперь к этой компании присоединился еще и Джон Уолл.

Однако есть что-то неизменное: даже при отсутствии важных исполнителей Тайрон Лю способен выжать максимум из имеющегося ресурса, что и продемонстрировал прошлый сезон. Тренер, который сумел совершить невозможное - обыграть с Кливлендом Уорриорз, проигрывая финальную серия 1-3 - вывел свою команду в плей-ин. Без Кавая + Джордж пропустил большую часть сезона.

На бумаге коллектив из Лос-Анджелеса является топ-2 на Западе. Но это только на бумаге. Кавай все время лечится, а в единственный сезон, когда он был здоров, он порвал кресты в серии с Ютой. Но даже без него Джордж затащил "парусников" в Финал конференции. И все благодаря тренерскому таланту Лю.

Ему всего 45 лет, он свеж, полон сил и настроен побеждать. Он уже не раз доказывал свой профессионализм. Клипперс стабильно является одной из лучших команд по части обороны. В атаке также полный порядок. Кавай здорово так подкачался за лето. Есть ощущение того, что предстоящий сезон может стать прорывным для Лос-Анджелеса и для Лю лично.

Майкл Мэлоун (Денвер Наггетс) – Василий Войтюк

51-летний тренер показал, что умеет работать в кризисных ситуациях и умеет добиваться результатов. Тем более он уже много лет в команде и основные игроки уже давно знают, что требует наставник.

Конечно, всем известно, что чаще всего подобную награду получает тот наставник, чья команда показала очень крутые результаты в регулярном сезоне.

И Денвер в этом году "рискует" не просто добыть много побед, а вообще выиграть Западную конференцию. Вернувшийся в состав после тяжелой травмы Джамал Мюррей Никола Йокич никуда не делся, подписали Кентавиуса Колдуэл-Поупа.

На бумаге у Денвера все очень хорошо, а потому хорошо и у Мелоуна. Наблюдать за командой будет очень интересно, и если "в игру" не вступят травмы, они должны показать очень неплохой результат.

Другие претенденты:

Джейсон Кидд (Даллас), Крис Финч (Миннесота), Эрик Споэльстра (Майами)