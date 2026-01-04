Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире
Определен полный список претендентов.
Голкипер сборной Украины и киевского ХИТа Александр Сухов оказался в компании претендентов на звание лучшего голкипера 2025 года.
Портал FutsalPlanet каждый год раздает различные награды, среди которых и "Лучший вратарь".
Соперниками Сухова будут семь других вратарей, четверо из которых - бразильцы:
- Деннис Кавальканти (Бразилия, испанская Пальма)
- Лео Гугиель (Бразилия, португальская Бенфика)
- Матеус де Лима Ассунсао (Бразилия, бразильская Крона)
- Николас Бело де Соуза (Бразилия, бразильская Деспортива Харагуа)
- Хуан Крус Фрейоо Риверас (Аргентина, Культураль и Депортиво)
- Матиас Фернандес (Уругвай, Пеньяроль)
- Багер Мохаммади (Иран, Санайе Гити).
Голосование за победителя состоится 7 января. В прошлом году организация назвала украинца Ростислава Семенченко лучшим молодім игроком мира.
