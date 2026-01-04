iSport.ua
Украинский вратарь претендует на звание лучшего в мире

Определен полный список претендентов.
Сегодня, 10:25       Автор: Василий Войтюк

Голкипер сборной Украины и киевского ХИТа Александр Сухов оказался в компании претендентов на звание лучшего голкипера 2025 года.

Портал FutsalPlanet каждый год раздает различные награды, среди которых и "Лучший вратарь".

Соперниками Сухова будут семь других вратарей, четверо из которых - бразильцы:

  • Деннис Кавальканти (Бразилия, испанская Пальма)
  • Лео Гугиель (Бразилия, португальская Бенфика)
  • Матеус де Лима Ассунсао (Бразилия, бразильская Крона)
  • Николас Бело де Соуза (Бразилия, бразильская Деспортива Харагуа)
  • Хуан Крус Фрейоо Риверас (Аргентина, Культураль и Депортиво)
  • Матиас Фернандес (Уругвай, Пеньяроль)
  • Багер Мохаммади (Иран, Санайе Гити).

Голосование за победителя состоится 7 января. В прошлом году организация назвала украинца Ростислава Семенченко лучшим молодім игроком мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: награды Александр Сухов

