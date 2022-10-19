Анонс сезона НБА: рождение новых звезд и от кого ждать разочарования

ISPORT представил развитие событий относительно некоторых команд, которые удивят с хорошей и плохой сторон. К тому же мы пованговали, а кто из игроков сможет попасть на свой первый Матч всех звезд.

Вот уже стартовал очередной, 77-й регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации. А наш анонс сезона продолжается - на очереди уже третий выпуск.

В предыдущей части анонса мы разобрали, кто по нашему мнению станет лучшим оборонительным игроком, кто поборется за звание лучшей вспомогательной опции со скамейки a.k.a. лучший шестой, а также какой тренер проявит себя лучше остальных.

На этот раз будут мнения не насчет вручаемых наград, а насчет прогнозов ощущений и впечатлений от предстоящих выступлений команд. Мы также не забыли вспомнить о Матче всех звезд и том, для кого будущий звездный уик-енд может стать дебютным.

Кто удивит?

Сакраменто - Алексей Погорелов

Выбор весьма рисковый. Но он был сделан не потому, что там играет наш Алексей Лень (надеюсь, он сумеет побороться за место в стартовой пятерке). Даже не все причины напрямую связаны с самими Кингз.

Безумный прогноз: Сакраменто сумеет залезть в плей-ин. Но не более. Во многом это будет не как следствие собственной силы, а как ослабление некоторых коллективов Запада.

Источник: Getty Images

Юта ушла в перестройку: Гобер усилил Миннесоту, Митчелл уехал на Восток, еще и Богданович отправился в Детройт. Минус один конкурент, который был пятым в прошлой регулярке. Сан-Антонио отказался от ДеДжонте Мюррея и, скорее всего, планирует "танковать". Минус второй конкурент (10-е место сезона-2021/22).

В пользу Сакраменто пойдет то, что Домантас Сабонис прошел полноценные сборы с новой командой, попутно сыграв на Евробаскете. Подписали Малика Монка после неплохого сезона в Лейкерс, должен спрогрессировать Девион Митчелл. Пора уже удивлять хорошими результатами, а не странными обменами Тайриза Халибертона.

Орландо Меджик – Василий Войтюк

Трудно себе представить, кто из команд Лиги сможет показать резкий скачок в результатах, многие команды стали хуже, но при этом о других, если и можно говорить, что они стали лучше, то не сильно.

Лично меня в этой кампании может удивить именно Орландо. Когда звездный первый номер драфта приходит в команду и тут же становится на бумаге самым сильным в этом коллективе – от такой команды не стоит ожидать слишком больших результатов.

Источник: Getty Images

И все же, кроме Паоло Банкеро в состояние Меджика вернулись после травм Джонатан Айзек и Маркель Фульц, Джейлен Саггс в прошлом сезоне сыграл всего в половине матчей. Аналитики сходятся во мнении, что Меджик если и не будут последними на Востоке, то "одними из" – точно.

Но, кажется, с таким подбором игроков эта команда может увеличить количество своих побед и даже выйти в плей-ин в этом году.

Другие претенденты:

Кливленд Кавальерс, Даллас Маверикс, Торонтон Репторс

Кто разочарует?

Шарлотт - Алексей Погорелов

Даже и не знаю, с чего тут начать...Пожалуй, самая трагичная история прошедшего межсезонья - серьезнейшие проблемы с Майлзом Бриджесом. Талантливый форвард попал в крупнейший скандал, избив жену на глазах собственного ребенка.

Из-за своей альтернативной одаренности Бриджес, вполне возможно, лишил себя не только максимального продления, на которое он претендовал, но и будущего в НБА. А Хорнетс лишились хорошей опции в атаке.

Источник: Getty Images

Что там дальше по списку? Ах да, смена тренера. Джеймс Боррего, при котором команда стабильно прогрессировала, был уволен после того, как "шершни" не сумели преодолеть плей-ин. Ему на замену пришел (вернулся) Стив Клиффорд, которого самого уволили в 2018 году, так как он не смог выйти в постсезон с Кембой Уокером.

Травмы. Уже в предсезонке вылетел ЛаМело Болл. Гордон Хэйуорд, к сожалению, после страшнейшего перелома еще во времена Бостона не отличается стабильностью ни в плане здоровья, ни в плане очков. Умножив все это на заметно усилившийся Восток, получим место вне топ-10 для Шарлотт. Обидно, были классные перспективы.

Лос-Анджелес Лейкерс – Василий Войтюк

Изменится ли что-нибудь в составе Лейкерс по сравнению с прошлым, провальным, сезоном? Надежд на это очень мало.

Когда тебя в составе такие звезды, как Рассел Вестбрук, Энтони Дэвис и, конечно, Леброн Джеймс – ты вроде бы должен бороться за чемпионство, но на деле это далеко не так.

Источник: Getty Images

"Черепаха" уже давно не тот и не самым лучшим образом подходит этой команде, Энтони продолжает часто травмироваться, а ЛеБрону уже почти 38 лет.

Тем более на позиции разыгрывающего в "пурпурно-золотых" едва ли не самая горючая смесь в истории РВБ, Беверли и Шредер. Ротация на бумаге очень крутая в задней линии, чего точно не скажешь о передней. Если Дэвис еще раз травмируется – можно будет ставить крест на этом сезоне.

Другие претенденты:

Финикс Санс, Нью-Йорк Никс, Миннесота Тимберулвз

Кто поедет на дебютный МВЗ?

Энтони Эдвардс (Миннесота) - Алексей Погорелов

Первый пик драфта 2020 года все еще не побывал на главном событии звездного уик-енда. При этом ЛаМело Болл, выбранный третьим на том же драфте, попал на МВЗ в 2022 году.

На самом деле, это не должно вызывать удивление, так как на Западе множество более звездных и медийных защитников (Карри, Дончич, Пол, Букер, Морант). Но после того, как Донован Митчелл уехал на Восток в Кливленд, а ДеДжонте Мюррей - в Атланту, можно быть уверенным, что в этот раз Энтони точно будет среди лидеров голосования на МВЗ.

Источник: Getty Images

К тому же, поставив его в претенденты на лучшего спрогрессировавшего игрока предстоящего сезона, логично предположить, что его улучшенная статистика напрямую повлияет на его шансы попасть на Матч всех звезд.

Тайриз Халибертон – Василий Войтюк

Бывший разыгрывающий Сакраменто после своего перехода в Индиану во второй половине прошлого сезона показал себя с невероятной стороны. Парень начал набирать более 17 очков и при этом еще и производить более 9 результативных передач.

И в этом не все. Молодой первый номер показывал еще очень приличную реализацию своих бросков, имея более 50% игры и более 40% три очковой дуги.

Источник: Getty Images

Сам Тайриз говорил, что хочет дойти до показателей в 20 баллов и 10 ассистов, и если ему это удастся уже в первой половине сезона, то парня можно будет ждать Матчи всех Звезд.

Да, конкуренция у него будет большой. Сможет ли ДеРозан снова провести безумный сезон? Каким после травмы будет Лавин? А что с Ламело? А еще теперь на Востоке есть Митчел и Маррей, никуда не девшиеся Трей и Ванвлит, и это мы еще не вспоминаем Хардена, Батлера, Брауна и Кайри. А если выстрелят Брансон или Кейд Каннингем?

Другие претенденты:

Джамал Мюррей (Денвер), Иван Мобли (Кливленд), Шай Гилджеус-Александер

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