Анонс сезона НБА: кто станет лучшим новичком и оформит лучший камбэк

Во вторник, 18 октября, начнется 77-й регулярный сезон НБА. Команды все лето провели за комплектацией состава - данный процесс начался с очередного драфта новичков. Главными проспектами данного драфта стали Чет Холмгрен, Джабари Смит и Паоло Банкеро, которого неожиданно для всех под первым пиком выбрал Орландо.

Каждый представитель именно данной талантливой троицы сразу же стал претендентом на звание будущего новичка сезона. Однако травма Холмгрена, из-за которой игрок Оклахомы пропустит всю предстоящую кампанию, несколько сократила список кандидатов.

Также болельщики надеются, что некоторые из их любимцев спрогрессируют, выведя не только себя, но и свою команду на новый уровень. А кто-то ждет возвращения в игре тех звезд, которые по тем или иным причинам были вынуждены пропустить прошлый сезон.

Новичок года

Паоло Банкеро (Орландо)

Банально? Да.

От первого номера драфта всегда ожидают игры на самом высоком уровне моментально, без раскачки. Да, Паоло еще за два дня до драфта считался тем, кого "точно заберет Хьюстон" под третьим пиком, но Орландо удивили и забрали форварда именно первым номером. И уже в первых матчах в Летней лиге и предсезонье этот парень доказал, что Орландо не сделал правильный выбор.

Источник: Getty Images

После травмы Чета Холмгрена, выбранного на драфте сразу после Паоло, у Банкеро "выпал" из борьбы возможно главный соперник за звание "новичка года". Главным козырем для Банкеро в этой борьбе перед другими претендентами является то, что Паоло скорее всего будет первой опцией в атаке Орландо Меджик. Остальные звездные новички буду в лучшем случае второй скрипкой, если не третьей.

Банкеро в отличие от того же Джабари Смита (№3 прошлого драфта) показал, что он является владельцем тела настоящего мужчины, тогда как игроку Рокетс еще стоит набрать мышечной массы.

У Паоло просто невероятный атлетизм, который сильно поможет ему набирать много очков уже в первый сезон. Главной задачей его команды будет развитие молодых игроков, а сам Банкеро – главный молодой игрок, поэтому они постараются улучшить все его качества.

Киган Мюррей (Сакраменто)

Возможно, для многих этот вариант стал сюрпризом, ведь выпускника Айовы не было в главной тройке драфта и всерьез он не рассматривался в качестве кандидата на первый выбор. Однако новобранец Сакраменто, уже успевший стать MVP Летней лиги, имеет в рукаве несколько козырей - и вот они.

Работоспособность. Этот тихий, незаметный на площадке парень (своеобразная копия Тима Данкана на минималках) пашет и на своей, и на чужой половинах площадки. Имея такие габариты (рост 203 см, вес 98 кг), на площадке он делает все. Да, над созданием моментов ему еще стоит поработать, но защита и нападение у него в полном порядке.

Источник: Getty Images

В свой второй и последний сезон в Айове он в среднем набирал 23.5 очка, 8.7 подборов и 1.5 ассиста при 55% реализации с игры и почти 40% попаданий из-за дуги. Ему 22 года, а потому стоит ожидать, что он подрастет еще на пару сантиметров, что позволит ему с еще большим преимуществом атаковать кольцо соперника.

Статус клуба. Сакраменто не был в плей-офф с далекого 2006 года - самая длительная действующая серия среди всех американских франшиз. Команда не ставит перед собой высокие задачи. Сейчас для нее главное - развитие молодых игроков + снятие проклятия постсезона.

Имея в команде ДеАрона Фокса и Домантаса Сабониса, Мюррей с ходу станет третьей опцией Кингз в нападении, что позитивно должно сказаться на его показателях. Слабая команда и море возможностей проявить себя - разве это не идеальные условия для молодого проспекта, чтобы побороться за звание ROTY?

Другие претенденты:

Джейден Айви (Детройт), Джабари Смит-мл. (Хьюстон)

Самый прогрессирующий игрок

Энтони Эдвардс (Миннесота)

Есть вера в то, что восходящая звезда Тимбервулвз сумеет повторить путь невероятного Джа Моранта прошлого сезона. Однако для этого ему придется серьезно потрудиться, чтобы в итоге не стать одним из главных разочарований сезона, наряду со всей Миннесотой.

Во второй год Ant-man не отличался яркими данками, как это было в дебютный сезон. Вместо этого он сфокусировался на эффективности, подняв свои цифры по абсолютно каждому показателю. Сейчас же самое время взять мяч в свои руки и стать главной звездой команды.

Источник: Getty Images

Набирая 21.3 очка, 4.8 подбора, 3.8 передачи в регулярке, Энтони в своей первой серии плей-офф в карьере пришлось пожертвовать плеймейкингом ради набора очков (25.2 очка и 3.0 передачи). Но этого все равно не хватило, чтобы пройти Мемфис Моранта (2-4).

Вкус постсезона должен открыть в 21-летнем защитнике жажду испытать его снова и снова. А для этого нужно показывать себя в регулярке. Если Эдвардс хочет поехать на Матч всех звезд и считаться претендентом на MVP, уже сейчас нужно демонстрировать свой лучший баскетбол, продолжая постепенный прогресс.

Колин Секстон (Юта) – Василий Войтюк

Мой коллега сделал очень крутой выбор, но если Эдвардса уже можно считать звездой этой лиги, то я решил сконцентрироваться на игроках более низкого уровня. Лично я жду прогресса от двух игроков – Тайриза Галибертона и Колина Секстона.

Разыгрывающий Индианы станет главной движущей силой этой команды и может очень сильно улучшить свои статистические показатели. Уже в прошлом сезоне после перехода в Индиану он делал 9,6 ассиста за матч, что если сейчас он будет делать статистику примерно 20+10?

Источник: Getty Images

Похожая ситуация у Колина Секстона. Еще в позапрошлом сезоне он показал, что хорошо умеет набирать очки (24 балла в среднем за игру), после чего в прошлом первенстве в 11 сыгранных матчах показывал худшую результативность в карьере (16). Теперь он перешел в новую команду.

В Юте уже не будет Гарланда, который будет отбирать мяч и броски у Колина, а сам Секстон может стать едва ли не единственным человеком, набирающим очки большими партиями в этой команде. Помните последний матч Коби Брайанта, когда он просто совершал все броски команды? А что если Секстон будет играть почти так же весь сезон? Что, если он будет набирать по 30 баллов за игру? Единственное, что в таком случае может помешать ему получить награду – это место Джаза в таблице.

Другие претенденты:

Тайриз Халибертон (Индиана), Анферни Саймонс (Портленд), Ар Джей Баррет (Нью-Йорк)

Камбек года

Бен Симмонс (Бруклин Нетс) – Василий Войтюк

В этом сезоне на паркет национальной баскетбольной лиги возвращается большое количество игроков, по которым мы все уже успели загрустить. Это и Кавай Леонард, и Зайон Уильямссон, и Джамал Мюррей, и Джон Уолл. Но лично я больше всего ожидаю возвращения Бена Симмонса.

Австралийский разыгрывающий-бигман сменил команду, но все еще не дебютировал в официальных матчах за Бруклин, ведь пропускал весь прошлый сезон.

Источник: Getty Images

Симмонс же поиграл в предсезонных матчах и, честно говоря, это было не слишком. В последнем он вообще за 13 минут собрал статистику из 2 очков, 6 ассистов и 6 фолов.

А потому, для меня камбеком года будет именно Симмонс, и я ожидаю от него как феноменальной игры и вывода Бруклина на ступеньку претендентов за чемпионство, так и полного провала, очередного конфликта в Нетс и, возможно, обмена кого-то из звездных игроков.

Джон Уолл (Клипперс)

Последние несколько лет стали для Джона Уолла самым настоящим кошмаром, из которого, как игрок сам признавался, он мог и не выраться. Две тяжелейшие травмы, потеря матери и бабушки, коронавирус - из-за накопленных трудностей Джон задумывался о самоубийстве.

К счастью, он не только отбросил подобные идеи, но и также вернулся на паркет. Весь прошлый сезон он просидел на скамейке Хьюстона, не имея возможности играть (Рокетс хотели дать возможность своим молодым исполнителям спокойно развиваться, не отбирая у них важные игровые минуты).

Источник: Getty Images

Быть здоровым и наблюдать за игрой со стороны, не имея возможности присоединиться - настоящая пытка для спортсмена. И вот она закончилась: Хьюстон выкупил контракт Уолла (47,4 миллиона), благодаря чему 32-летний разыгрывающий подписался с Клипперс.

Не играя последние два года, по-началу он будет второй опцией на позиции после Реджи Джексона, который отлично себя зарекомендовал в прошлом сезоне. Однако по ходу кампании можно ожидать, что 5-кратный участник МВЗ займет место в стартовой пятерке и в компании с Каваем Леонардом и Полом Джорджем будет кошмарить лигу. Если они не сломаются. Снова.

Другие претенденты:

Кавай Леонард, Зайон Уильямссон, Джамал Мюррей, Джеймс Вайзмен