Прощания, борьба за Золотой мяч и вопрос о справедливости: анонс финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд - Реал

В субботу, 1 июня, состоится решающий и самый важный матч всей Лиги чемпионов сезона-2023/24 - за трофей турнира поспорят немецкая Боруссия и испанский Реал.

В рамках финального поединка сойдутся команды, которые не раз и не два встречались друг с другом в данном турнире.

Если рассматривать путь, который они проделали, то нельзя даже усомниться в том, что кто-то попал в финал незаслуженно.

При этом, если в плей-офф немецкий коллектив проявил гибкость в плане тактики и плана на игру, то испанцы в основном демонстрировали достаточно прагматичный футбол.

До финала Лиги чемпионов остались считанные дни, а потому ISPORT принимается рассказывать о том, чего же стоит ожидать от обеих команд в данном противостоянии.

ТОП-истории Боруссии: незакрытый гештальт 2013 года и прощание с легендой (или легендами)

Небольшой флешбек: Лондон, Уэмбли. 2013 год. Финал Лиги чемпионов. В соперниках у Боруссии тот, кого клуб считает одним из самых принципиальных своих соперников - Бавария.

В первом тайме лучше играют "шмели", во втором уже "ротен" перехватили инициативу, они же открыли счет на 60-й минуте, но вскоре команда тогда еще Юргена Клоппа быстро отыгралась, реализовав пенальти.

До финального свистка остаются считанные минуты, кто-то уже готовится к дополнительному времени, но Арьен Роббен не самым сильным, но, что самое главное, точным ударом отправляет мяч в сетку ворот Романа Вайденфеллера, принеся тем самым своей команде победу.

Источник: Getty Images

Наверняка именно эти воспоминания всплывают в голове у сразу четырех представителей Боруссии, когда они думают о предстоящем финале.

Марко Ройс и Матс Хуммельс были непосредственными участниками того матча. Эдин Терзич, главный тренер немецкого клуба, тогда находился на трибунах в качестве фаната. Нури Шахин, нынешний ассистент Терзича, просидел практически всю ту встречу с Баварией на скамейке запасных, выйдя на поле лишь в добавленное время.

Спустя 11 лет у Боруссии есть прекрасная возможность закрыть гештальт лондонского финала Лиги чемпионов. И здорово, что в ее составе есть люди, которые помнят о том, что произошло в тот вечер.

Но сделать это будет невероятно сложно, ведь в этот раз соперником будет не тот, с кем ты играешь как минимум два раза за сезон. Нет, в этот раз придется бороться с командой, которая не просто так считается одной из величайших в мире и определенно величайшей в данном турнире.

Не забываем о том, что эта игра станет последней для Ройса в футболке его родного клуба. То же самое может касаться и Хуммельса (с поправкой на то, что не Боруссия его воспитала, а Бавария).

Источник: Getty Images

И если с Марко все ясно, в Европе он не останется, а поедет доигрывать или в США, или в Саудовскую Аравию, то ситуация с Матсом немного запутанная.

По ходу сезона центрбек объявил о том, что летом он намерен завершить карьеру. Чем дальше двигалась кампания, тем чаще начала появляться информация о том, что руководство дортмундцев хочет продлить футболиста еще на год.

Всем казалось, что объявление о новом контракте не заставит себя ждать. Однако сезон практически завершился, а новой сделки все нет - судьба Хуммельса находится в подвешенном состоянии.

Возможно, победа в Лиге чемпионов заставит боссов "шмелей" зашевелиться и предложить игроку контракт. А возможно, что матч против Реала станет для 35-летнего защитника последним в футболке Боруссии. И он вместе с Ройсом (и, может быть, кубком ЛЧ) покинет Дортмунд.

ТОП-истории Реала: последнее выступление Крооса, юбилейный кубок и вселенская несправедливость

У Реала тоже есть своя легенда, для которой предстоящий финал будет еще одной прекрасной возможностью попрощаться с мадридскими фанатами. Но, в отличие от Ройса и Хуммельса, прощание Тони Крооса будет касаться не только его карьеры в королевском клубе, а и всего футбола в целом.

Десять лет назад Реал и Бавария провернули непрямой обмен игроками: Кроос переехал в Мадрид, а в Мюнхен отправился Хаби Алонсо. И кто же мог подумать, что карьеру немца сложится настолько успешно (учитывая, что тем же летом он чуть не перешел в Манчестер Юнайтед)?

За десятилетие 34-летний хавбек выиграл все, что только можно на клубном уровне: четыре чемпионства Испании, четыре Лиги чемпионов, четыре Суперкубка Испании и УЕФА, пять Клубных чемпионатов мира и один национальный Кубок.

Источник: Getty Images

В Лондоне он постарается выиграть свою шестую Лигу чемпионов, пятую вместе с Реалом и пятнадцатую для самого мадридского клуба. Еще одна красивая история, которая имеет право на жизнь. Жаль, что судьба свела историю трех немцев к одному финалу - кто-то будет праздновать триумф, а кто-то останется ни с чем.

К слову о триумфе. На Уэмбли у Реала будет шанс в очередной раз доказать (тем, кто почему-то еще так не считает), что в Лиге чемпионов у него нет равных.

На данный момент "сливочные" имеют ровно в два раза больше кубков ЛЧ, чем ближайший преследователь в лице Милана. Причем с момента последней победы "россонери" (2007 год) Реал успел заметно оторваться от итальянцев, добавив в свою коллекцию пять трофеев.

Теперь же Реал может вновь обновить свой же рекорд, став первой командой в истории Лиги чемпионов, которая поднимет над головой пятнадцатый кубок.

На самом деле, если кто-то не может трезво оценить, насколько это впечатляющий показатель, то через лет 10-15 этот человек все поймет. Сложно представить, чтобы кто-то в ближайшее время смог заметно сократить отставание от "бланкос".

И тем приятнее факт, что к потенциальному юбилею свою руку приложил Андрей Лунин, без которого будущий финал был бы просто невозможен.

Источник: Getty Images

После того, как сломался Тибо Куртуа, а Реал арендовал у Челси Кепу Аррисабалагу, казалось, что у украинца попросту нет шансов побороться за место в рамке ворот, ведь Анчелотти будет доверять испанцу.

Поначалу тренер действительно больше доверял испанцу, не забывая временами о ротации. Однако затем итальянец все же сдался и сделал ставку на вратаря сборной Украины - и не прогадал. Лунин очень уверенно прошел этот путь, став важным элементом команды, которая досрочно стала чемпионом Испании и вышла в свой 18-й финал ЛЧ.

Но, как многие прекрасно понимают, жизнь очень несправедлива. Не стал исключением и случай Андрея.

Весной Куртуа вернулся к тренировкам, снова травмировался и казалось что все, до конца сезона на поле мы будем видеть лишь Лунина. Но нет, бельгиец быстро восстановился, чем и намерен воспользоваться Анчелотти, который не скрывает своего желания поставить на матч против Боруссии именно Куртуа.

У данного решения есть свои аргументы. Итальянский наставник прав: когда Тибо в форме, он один из лучших, если не лучший вратарь в мире. Он куда опытнее и Лунина, и Кепы, у него за спиной уже есть успешный опыт выступления в решающем поединке с Ливерпулем двумя годами ранее, когда его признали лучшим игроком финала.

Вот только с момента своего возвращения он провел всего четыре матча, наиграв в сумме 333 минуты. Стоит отметить, что при этом он ни разу не пропустил. Но достаточно ли этого, чтобы набрать форму и быть готовым на 100% к ответственной игре? А вот это уже вопрос.

Источник: Getty Images

Возможно, у Анчелотти все еще есть сомнения насчет Лунина, хотя он не раз доказывал свою состоятельность. Да и если судить по-человечески, то Андрей заслуживает стоять в воротах в финале - если бы не он, Реал уже давно был бы в отпуске, а против Боруссии играли бы Манчестер Сити или Бавария.

С другой же стороны, мы так рассуждаем с позиции соотечественников Лунина, а потому у нас есть определенная предвзятость.

Если судить трезво, то да, нужно признать, что в равных условиях Андрей не дотягивает до уровня бельгийца. И тренер всегда должен поступать так, как будет лучше для клуба, а не отдельных его игроков и его фанатов.

Сейчас все упирается в кондиции обоих вратарей. И с этим уже возникли трудности. Анчелотти сообщил, что у Лунина температура, а потому он может не успеть подготовиться к субботе, что оправдает его в выборе Куртуа. Хотя итальянец отметил, что еще не сделал свой выбор. Но он может лукавить.

За чем стоит следить?

Игра в обороне

И те, и другие имеют в своем распоряжении отличных игроков в линии атаки, но при этом оборону нельзя назвать сильнейшей стороной ни Боруссии, ни Реала. Разберем по порядку всех, кто должен выйти на поле с первых минут.

Начнем с "желто-черных". Юлиан Риерсон: стабильный игрок основы, достаточно надежный, но временами страдает от травм. Иан Маатсен: прекрасно влился зимой в команду, но заметен перекос в сторону атаки, что негативно влияет на его игру у своих ворот.

Нико Шлоттербек: самый надежный из всей четверки обороны, здорово подключается к атакам (оформил 2+5 в сезоне). Матс Хуммельс: никогда не славился скоростью, и с возрастом вряд ли стал быстрее. Но отлично начинает атаки - его забросы вперед помогли пройти Атлетико.

Источник: Getty Images

Переходим к "сливочным". Дани Карвахаль: несмотря на возраст по-прежнему хорош при игре один на один и на дистанции. Начо Феррнандес: за счет травм Эдера Милитао и Давида Алабы стал основным, хорошо подменил обоих, выступив в роли запасного колеса в болиде Анчелотти.

Антонио Рюдигер: временами безумен, временами принимает странные решение, но, в целом, достаточно надежен. Ферлан Менди: не прекрасен, но и не ужасен.Удержал за собой позицию, несмотря на возвращение Франа Гарсии. Но клуб все равно ищет игрока получше.

Да, оборону ни одной из команд нельзя назвать сверхнадежной. Но в нужный момент И Боруссия, и Реал смогли переключиться на прагматичный футбол, который принес им успех. Немцы за счет этого прошли ПСЖ, а испанцы - Манчестер Сити и Баварию.

Поэтому мы живем в надежде, что футбол будет атакующим с обилием голевых моментов, а на деле кто-то может сесть в глухую оборону, из-за чего финал получится уже не таким уж и веселым.

Тренерская дуэль Терзича и Анчелотти

Назовем ее противостоянием преподавателя и студента, хоть немец никогда не работал ассистентом у итальянца.

Никто в здравом уме не станет спорить с тем фактом, что Анчелотти на голову сильнее во всех аспектах. Это и неудивительно, будучи на 23 года старше своего визави, Папа Карло может многому научить Эдина, который совсем недавно начал делать самостоятельные шаги во взрослом футболе.

Источник: Getty Images

Но это не значит, что 41-летний немец не может удивить титулованного итальянца. В этом и заключается интерес противостояния - что же такого придумает наставник Боруссии, что может принести ему не только самый важный трофей в клубном футболе, но и место в истории клуба и, потенциально, новый контракт.

Да, стоит рассматривать финал как то, что может сохранить Терзичу его место у руля команды. Действующий контракт рассчитан до лета 2025 года, но все, чем может похвастаться тренер, это Кубок Германии (еще в первый заход) и...все. Вряд ли упущенное чемпионство в сезоне-2022/23 можно считать за успех.

В этом году Боруссия вместо борьбы за чемпионство свалилась на пятое место. И лишь победа в Лиге чемпионов может перекрыть этот провал.

Анчелотти в свою очередь больше работает над своим наследием. Он выиграл все на свете - в одной только Лиге чемпионов он побеждал рекордные четыре раза. Так что Анчелотти может просто лишний раз зацементировать за собой место одного из лучших тренеров в истории футбола.

Брандт vs Беллингем: кто кого переиграет?

После того, как Марко Ройс перестал быть игроком стартового состава Боруссии, его место на поле занял Юлиан Брандт. И 28-летний хавбек успешно заменил многолетнего капитана "шмелей".

Сейчас трудно представить команду Терзича без Брандта, который, к слову, не попал в заявку сборной Германии на домашний чемпионат Европы-2024. Этот факт удивил многих фанатов и футбольных экспертов.

Брандт - главный созидатель дортмундского коллектива. Он - мозг всех атак, мяч не может не попасть к нему, когда "шмели" штурмуют ворота соперника - 10 голов и 16 ассистов за сезон это лишь подтверждают.

Источник: Getty Images

Но вот его бывший одноклубник проводит более яркий сезон, за что вполне заслуженно считается одним из фаворитов на Золотой мяч.

В первой части кампании Джуд Беллингем выдавал какую-то аномальную результативность, повторяя и превосходя достижения Криштиану Роналду.

Да, затем пошел ожидаемый спад, несколько травм и потеря лидерства в гонке бомбардиров (поздравляем Артема Довбика с победой). Но по факту игра англичанина не изменилась, просто его показатели стабилизировались на том уровне, на котором они и должны были быть.

Стоит отметить, что, в отличие от Брандта, Беллингем действует ближе к штрафной площади соперника, часто выступая чуть ли не центрфорвардом. Благодаря подобным подключениям он и наколотил 23 гола во всех турнирах, приплюсовав к этому 12 голевых передач.

Учитывая, как сильно эта парочка влияет на игру своих команд, будет интересно понаблюдать, как соперники постараются их закрыть, не давая возможность воспользоваться своими сильными сторонами.

Винисиус и Золотой мяч

Большую часть сезона большое количество людей из мира футбола считало Беллингема главным фаворитом на Золотой мяч, но после успешных весенних выступлений на горизонте замаячил новый кандидат на награду - имя ему Винисиус Жуниор.

Источник: Getty Images

Да, как бы это странно не звучало, но вингер сборной Бразилии действительно конкурирует с Беллингемом за главную индивидуальную награду в футболе. Кто-то явно этому рад, кто-то надеется, что он не выиграет, но факт остается фактом.

Гол, особенно победный, в финале Лиги чемпионов заметно повысит шансы Винисиуса (или Джуда), это если брать во внимание то, как голосуют иностранные журналисты.

Хотя также не стоит забывать, что летом будет два очень важных турнира, а именно чемпионат Европы и Копа Америка. При этом можно вспомнить, что на южноамериканском турнире выступит один аргентинский футболист, который по-прежнему считается кандидатом на Золотой мяч.

Ориентировочные составы

Ни один игрок не пропустит финал из-за дисквалификации. А вот травмированные есть как у одних, так и у других.

Дортмундцы не смогут рассчитывать на Рами Бенсебаини, Себастьена Алле, Жульена Дюранвиля и Матеу Морея.

У мадридцев потери менее количественные, но более качественные: Давид Алаба продолжает восстанавливаться после разрыва "крестов" + финал пропустит Орельен Чуамени.

Боруссия Дортмунд: Кобель - Риерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен - Джан, Забитцер, Брандт - Санчо, Фуллькруг, Адейеми.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди - Кроос, Камавинга, Вальверде, Беллингем - Винисиус, Родриго.

Интересные факты

команды встречались между собой 14 раз (3 победы у Боруссии, 6 побед у Реала, 5 ничьих, разница голов 19-24);

самый популярный счет - 2:2 (трижды);

крупнейшая победа "шмелей" - 4:1 (полуфинал ЛЧ 2013 года), крупнейшая победа "бланкос" - 3:0 (четвертьфинал ЛЧ 2014 года);

впервые команды встретились 1 апреля 1998 года в полуфинале Лиги чемпионов (Реал выиграл в Мадриде 2:0, а в Дортмунде была нулевая ничья);

последний раз Боруссия и Реал встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Оба матча выиграл королевский клуб (3:1, 3:2);

свой последний финал ЛЧ немцы сыграли также на Уэмбли - в 2013 году проиграли Баварии (1:2);

из того состава в Боруссии остались лишь Матс Хуммельс и Марко Ройс;

Реал не проиграл ни одного матча в нынешнем розыгрыше турнира (8 побед, 4 ничьи);

испанцы впервые добрались до финала непобежденными;

Боруссия проиграла лишь один раз за последние 11 матчей турнира (7 побед, 3 ничьи);

в шести из этих матчей немцы сохранили свои ворота в неприкосновенности, в девяти из последних десяти матчей они открывали счет;

Реал проиграл лишь один раз в последних 20 матчах против немецких команд (13 побед, 6 ничьих);

Турция получит первого в своей истории победителя Лиги чемпионов: кубок поднимет либо Салих Озджан, либо Арда Гюлер - до них ни один турецкий футболист не выигрывал главный еврокубок (даже у Сан-Марино и Зимбабве есть игроки-победители).

Прогноз

Учитывая то, в какой игровой форме находятся оба коллектива и отсутствие серьезных кадровых проблем, можно предположить, что нас ожидает очень увлекательный финал.

Дополнительная мотивация в виде прощания с Марко Ройсом (и, возможно, Матсом Хуммельсом) должна лишь приумножить желание дортмундцев победить. А желание перекрыть неудачу на Уэмбли 11-летней давности заставит "шмелей" полететь вперед.

У мадридского клуба будет схожая мотивация, ведь недавно об уходе из футбола объявил Тони Кроос. И нельзя придумать более подходящий прощальный подарок, чем победа в чемпионате и Лиге чемпионов - первая половина подарка уже состоялась.

Да и поднятый над головой 15-й кубок турнира "бланкос" сделали своей главной задачей, а ведь это впишет имена участников финала в историю футбола.

Прогноз ISPORT: победа Реала со счетом 2:1.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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