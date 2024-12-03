Барселона готова продать своего хавбека по существенно сниженной цене
Клуб пытается избавиться от Френки де Йонга.
Барселона приняла окончательное решение по Френки де Йонгу, утверждает Diario Sport.
Ранее нидерландец считался важной частью клуба, но после травмы лодыжки весной Френки сильно сдал, и теперь клуб на него не рассчитывает.
Контракт игрока заканчивается в 2026 году, однако Барселона намерена продать хавбека уже сейчас. Его огромная зарплата остается большой проблемой для каталонцев.
А потому расстаться с де Йонгом готовы за довольно маленькую сумму - всего 20 млн евро. Отметим, что Трансфермаркт оценивает хавбека в 60 млн евро, а к Барселоне игрок присоединился за 86 млн евро.
Ранее также сообщалось, когда вернется Виктор Цыганков.
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