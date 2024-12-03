iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона готова продать своего хавбека по существенно сниженной цене

Клуб пытается избавиться от Френки де Йонга.
Сегодня, 18:23
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Барселона приняла окончательное решение по Френки де Йонгу, утверждает Diario Sport.

Ранее нидерландец считался важной частью клуба, но после травмы лодыжки весной Френки сильно сдал, и теперь клуб на него не рассчитывает.

Контракт игрока заканчивается в 2026 году, однако Барселона намерена продать хавбека уже сейчас. Его огромная зарплата остается большой проблемой для каталонцев.

А потому расстаться с де Йонгом готовы за довольно маленькую сумму - всего 20 млн евро. Отметим, что Трансфермаркт оценивает хавбека в 60 млн евро, а к Барселоне игрок присоединился за 86 млн евро.

Ранее также сообщалось, когда вернется Виктор Цыганков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Френки де Йонг

Статьи по теме

Барселона выставит лидера на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно Барселона выставит лидера на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно
Барселона готова выложить солидную сумму, чтобы избавиться от своего игрока Барселона готова выложить солидную сумму, чтобы избавиться от своего игрока
Еще один футболист Барселоны близок к возвращению к тренировкам Еще один футболист Барселоны близок к возвращению к тренировкам
Манчестер Юнайтед снова возобновил интерес к звезде Барселоны Манчестер Юнайтед снова возобновил интерес к звезде Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: Мандзин занял четвертое место в короткой индивидуальной гонке в Контиолахти, весь пьедестал норвежский
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Европа20:18
Вест Хэм хочет заменить Лопетеги четвертьфиналистом Лиги чемпионов
Другие страны20:08
Сирийские повстанцы заставили пленного выбирать лучшего между Роналду и Месси
Киберспорт20:07
Команда Зинченко сыграет в грандфинале против NaVi Junior на EPL Season 21
Биатлон19:30
Биатлон-2024/2025: Мандзин занял четвертое место в короткой индивидуальной гонке в Контиолахти, весь пьедестал норвежский
Биатлон19:10
Мандзин стал четвертым в короткой индивидуальной гонке Кубка мира, еще два украинца - в топ-15
Европа18:53
Капитан команды АПЛ отделался предупреждением за религиозную надпись на "радужной" повязке
Шахматы18:29
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин сыграли вничью в седьмой партии
Европа18:23
Барселона готова продать своего хавбека по существенно сниженной цене
Бокс17:58
"Люблю его": Фьюри рассказал, за что благодарен Усику
Формула 117:30
Ред Булл ведет переговоры с пилотом Заубер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK