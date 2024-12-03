iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тренер Жироны озвучил сроки восстановления Цыганкова

Украинский вингер в этом году на поле больше не появится.
Сегодня, 15:35
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Тренерский штаб Жироны в оставшихся матчах этого года не сможет рассчитывать на украинского вингера Виктора Цыганкова, который получил очередную травму.

Наставник каталонской команды Мичел сообщил, что 27-летнему футболисту диагностировали повреждение приводящей мышцы, из-за чего он будет вынужден пропустить несколько недель.

"У Цыганкова травма приводящей мышцы, он пропустит три недели", - приводит слова тренера Marca.

Читай также: Цыганков из-за очередного повреждения оказался вне заявки Жироны на матч

Таким образом, из-за травмы Цыганков больше не поможет в этом году Жироне, последний матч которой запланирован на 20 декабря в 18-м туре Ла Лиги с Реал Вальядолидом, после чего команда уйдет на зимний перерыв.

Также украинец пропустит поединки с Логроньесом (4 декабря) в Кубке Испании, Реалом (7 декабря) в Ла Лиге, Ливерпулем (10 декабря) в Лиге чемпионов и Мальоркой (14 декабря) в чемпионате.

Напомним, что Цыганков с начала октября находился в лазарете, после чего недавно вернулся, успев сыграть против Эспаньола (4:1) в чемпионате Испании и Штурма (0:1) в Лиге чемпионов и получил новую травму, из-за чего не попал в заявку на предыдущий поединок Ла Лиги с Вильярреалом (2:2).

Всего в текущем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Цыганков получил неплохие оценки за первый матч после травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Мичел

Статьи по теме

"Буду верить до последних дней": Цыганков отреагировал на очередную травму "Буду верить до последних дней": Цыганков отреагировал на очередную травму
Клуб Ла Лиги уволил тренера после разгромного поражения Клуб Ла Лиги уволил тренера после разгромного поражения
Аутсайдер Ла Лиги победил Барселону на выезде впервые более чем за 50 лет Аутсайдер Ла Лиги победил Барселону на выезде впервые более чем за 50 лет
"Люблю его": Фьюри рассказал, за что благодарен Усику "Люблю его": Фьюри рассказал, за что благодарен Усику
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: первый этап Кубка мира продолжится индивидуальной гонкой у мужчин
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Бокс17:58
"Люблю его": Фьюри рассказал, за что благодарен Усику
Формула 117:30
Ред Булл ведет переговоры с пилотом Заубер
Киберспорт17:11
Команда Зинченко сыграет в финале нижней сетки за выход в гранд-финал против NaVi Junior на EPL Season 21
Биатлон17:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира
Европа16:58
"Буду верить до последних дней": Цыганков отреагировал на очередную травму
Бокс16:39
"Психология российского военного": Экс-соперник Фьюри сделал дикое заявление об Усике
Бокс15:59
"Тайсон почти победил в первом бою": Известный тренер дал прогноз на реванш Усик - Фьюри
Европа15:35
Тренер Жироны озвучил сроки восстановления Цыганкова
Европа14:58
Тренер Ромы объяснил, почему заменил Довбика в матче с Аталантой
Бокс14:50
"Крови не будет": промоутер высказался о реванше Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK