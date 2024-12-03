Тренер Жироны озвучил сроки восстановления Цыганкова

Украинский вингер в этом году на поле больше не появится.

Тренерский штаб Жироны в оставшихся матчах этого года не сможет рассчитывать на украинского вингера Виктора Цыганкова, который получил очередную травму.

Наставник каталонской команды Мичел сообщил, что 27-летнему футболисту диагностировали повреждение приводящей мышцы, из-за чего он будет вынужден пропустить несколько недель.

"У Цыганкова травма приводящей мышцы, он пропустит три недели", - приводит слова тренера Marca.

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Таким образом, из-за травмы Цыганков больше не поможет в этом году Жироне, последний матч которой запланирован на 20 декабря в 18-м туре Ла Лиги с Реал Вальядолидом, после чего команда уйдет на зимний перерыв.

Также украинец пропустит поединки с Логроньесом (4 декабря) в Кубке Испании, Реалом (7 декабря) в Ла Лиге, Ливерпулем (10 декабря) в Лиге чемпионов и Мальоркой (14 декабря) в чемпионате.

Напомним, что Цыганков с начала октября находился в лазарете, после чего недавно вернулся, успев сыграть против Эспаньола (4:1) в чемпионате Испании и Штурма (0:1) в Лиге чемпионов и получил новую травму, из-за чего не попал в заявку на предыдущий поединок Ла Лиги с Вильярреалом (2:2).

Всего в текущем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Цыганков получил неплохие оценки за первый матч после травмы.

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