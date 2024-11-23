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Цыганков получил неплохие оценки за первый матч после травмы

Украинец удачно вошел в игру, которая была сделана его партнерами.
Вчера, 22:27
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 14-го тура Ла Лиги Жирона поиздевалась над Эспаньолом.

На 63-ой минуте на поле вышел украинец Виктор Цыганков. Для вингера это был первый матч после травмы, которая была получена около двух месяцев назад.

Статистические порталы поставили футболисту по итогам матча неплохие оценки. WhoScored оценил игру украинца в 6.9 баллов, а SofaScore в 6.4

За отведенное ему время исполнитель не отметился результативными действиями.

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