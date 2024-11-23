Жирона - Эспаньол 4:1: обзор матча и результат игры 23.11.2024

Украинский вингер после травмы принял участие в победном матче с Эспаньолом.

В субботу, 23 ноября, Жирона принимала дома Эспаньол в рамках 14-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Мичела разобрались с одним из аутсайдеров национального первенства, разгромив соперника со счетом 4:1.

Жирона практически сняла вопросы о будущем победителе противостояния уже к 27-й минуте, отправив в ворота оппонента четыре мяча. В дебюте встречи хозяев поля вывел вперед Брайан Хиль, после чего Боян Миовски своим дублем довел результат до разгромного, а четвертый гол на свой счет записал Ладислав Крейчи. Во втором тайме Эспаньол ответил только забитым мячом Хави Пуадо.

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В этом матче на поле в составе Жироны вернулся украинец Виктор Цыганков, который отсутствовал от начала октября из-за травмы. Украинский вингер начинал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 60-й минуте.

Жирона набрала 21 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. Эспаньол идет в зоне вылета на предпоследней позиции с десятью баллами.

Статистика матча Жирона - Эспаньол 14-го тура чемпионата Испании

Жирона - Эспаньол 4:1

Голы: Хиль, 4, Миовски, 16, 21, Крейчи, 27 - Пуадо, 55

Ожидаемые голы (xG): 3.36 - 0.42

Владение мячом: 75% - 25%

Удары: 12 - 9

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 6 - 3

Фолы: 4 - 19

Жирона: Гассанига - Мартин, Лопес, Крейчи, Блинд - ван де Бек (Мартин, 59), Ромеу - Хиль (Данжума, 71), Асприлья (Цыганков, 60), Гутьеррес (Клуа Оя, 82) - Миовски (Стуани, 71).

Эспаньол: Гарсия - Эль-Хилали, Гомес (Кумбулла, 64), Кабрера, Ромеро (Оливан, 46) - Техеро (Лосано, 82), Крал, Бауса (Агуадо, 64), Каррерас - Велис (Кардона, 64), Пуадо.

Предупреждения: Ромеро - Пуадо, Каррерас.

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