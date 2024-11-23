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Цыганков впервые после травмы попал в заявку Жироны

Украинец может выйти на замену в матче против Эспаньола.
Сегодня, 18:41
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 14-го тура Ла Лиги Жирона на своем поле примет Эспаньол.

В заявку «красно-белых» на этот матч впервые за долгое время попал украинец Виктор Цыганков. Вингер находится на скамейке запасных.

Для Цыганкова этот матч может стать первым за два месяца, в котором он выйдет на поле. В последний раз он сыграл за подопечных Мичела 28 сентября.

Матч между Жироной и Эспаньолом состоится сегодня, 23 ноября, в 19:30.

На нашем сайте можно ознакомиться со статистикой Виктора Цыганкова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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