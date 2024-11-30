Цыганков из-за очередного повреждения оказался вне заявки Жироны на матч

Недавно вернувшись после травмы, украинский вингер снова попал в лазарет.

Тренерский штаб Жироны снова не сможет рассчитывать на украинского вингера Виктора Цыганкова.

27-летний футболист из-за очередного повреждения не был включен в заявку команды на ближайший матч и не примет участие в гостевом поединке 15-го тура испанской Ла Лиги против Вильярреала, который состоится в воскресенье, 1 декабря.

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Ранее главный тренер Жироны Мичел заявил, что украинец испытывал проблемы с лодыжкой после предыдущего матча со Штурмом в Лиге чемпионов, а пресс-служба каталонского клуба в сети X сообщила, что Асприлья и Цыганков пропустят завтрашнюю игру из-за физического недомогания.

Напомним, что Цыганков лишь недавно вернулся после травмы и успел сыграть против Эспаньола (4:1) в чемпионате Испании и Штурма (0:1) в Лиге чемпионов.

Всего в текущем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Цыганков получил неплохие оценки за первый матч после травмы.

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