Цыганков из-за очередного повреждения оказался вне заявки Жироны на матч
Тренерский штаб Жироны снова не сможет рассчитывать на украинского вингера Виктора Цыганкова.
27-летний футболист из-за очередного повреждения не был включен в заявку команды на ближайший матч и не примет участие в гостевом поединке 15-го тура испанской Ла Лиги против Вильярреала, который состоится в воскресенье, 1 декабря.
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Ранее главный тренер Жироны Мичел заявил, что украинец испытывал проблемы с лодыжкой после предыдущего матча со Штурмом в Лиге чемпионов, а пресс-служба каталонского клуба в сети X сообщила, что Асприлья и Цыганков пропустят завтрашнюю игру из-за физического недомогания.
📋 CONVOCATÒRIA#VillarrealGirona pic.twitter.com/8OLLddtqsJ— Girona FC (@GironaFC) November 30, 2024
Напомним, что Цыганков лишь недавно вернулся после травмы и успел сыграть против Эспаньола (4:1) в чемпионате Испании и Штурма (0:1) в Лиге чемпионов.
Всего в текущем сезоне украинец провел за Жирону десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Цыганков получил неплохие оценки за первый матч после травмы.
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