Жирона с Цыганковым сенсационно проиграла Штурму в Лиге чемпионов
Испанцы имеют на своем счету только одну победу за все игры.
В среду, 27 ноября, Жирона сыграла со Штурмом в рамках пятого тура Лиги чемпионов.
Судьбу матча определил один гол, который был забит на старте второго тайма. Автором гола стал Биерит.
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Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков провел на поле 73 минуты, за которые не смог отметиться результативными действиями.
В следующем туре Жирона сыграет с Ливерпулем (10 декабря), а Штурм - с Лиллем (11 декабря).
Штурм - Жирона 1:0
Гол: Биерит, 59
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.
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