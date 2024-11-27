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Жирона с Цыганковым сенсационно проиграла Штурму в Лиге чемпионов

Испанцы имеют на своем счету только одну победу за все игры.
Сегодня, 21:35
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В среду, 27 ноября, Жирона сыграла со Штурмом в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Судьбу матча определил один гол, который был забит на старте второго тайма. Автором гола стал Биерит.

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Украинский вингер Жироны Виктор Цыганков провел на поле 73 минуты, за которые не смог отметиться результативными действиями.

В следующем туре Жирона сыграет с Ливерпулем (10 декабря), а Штурм - с Лиллем (11 декабря).

Штурм - Жирона 1:0
Гол: Биерит, 59

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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