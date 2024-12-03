Мандзин стал четвертым в короткой индивидуальной гонке Кубка мира, еще два украинца - в топ-15

Украинский биатлонист уступил только норвежцам, которые заняли весь подиум в Контиолахти.

Во вторник, 3 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялась короткая индивидуальная гонка у мужчин.

В шаге от пьедестала на дистанции финишировал украинский биатлонист Виталий Мандзин. Он стал единственным среди представителей Украины, кто сумел закрыть все мишени на четырех огневых рубежах, завершив гонку на четвертой позиции.

Первую десятку замкнул еще один украинец Дмитрий Пидручный, допустивший один промах, а в топ-15 также с одной незакрытой мишенью финишировал Антон Дудченко. Худший результат среди украинцев продемонстрировал Артем Тищенко - 49-я позиция.

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Победителем в короткой индивидуальной гонке стал норвежец Эндре Стремсгейм, а следом за ним на подиуме разместились его соотечественники Йоханнес Бе и Штурла Легрейд.

Кубок мира. Контиолахти

Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+0) 38:08.08 Йоханнес Бе (Норвегия, 0+1+0+0) +3.0 Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +24.02 Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+0) +1:03.9

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10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+0+1) +1:49.4

15. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +2:07.2

49. Артем Тищенко (Украина, 0+1+0+0) +4.10.7

В среду, 4 декабря, первый этап Кубка мира в финском Контиолахти продолжится короткой индивидуальной гонкой у женщин.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2024/25.

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