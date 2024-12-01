Украина заняла место в топ-10 по итогам мужской эстафеты в Контиолахти
По сравнению со смешанной эстафетой результат сборной немного ухудшился.
В Контиолахти, Финляндия, прошла мужская эстафета по биатлону в рамках первого этапа Кубка Мира.
Победителями гонки стала Франция. Она прошла дистанцию за час и 18 минут.
Чуть меньше чем на полминуты от них отстала Норвегия, а замкнула тройку Швецию.
Украина в составе Дмитрия Пидручного, Антона Дудченка, Богдана Цымбала и Виталия Мандзина заняла седьмую строчку, отстав от лидеров на 3 минуты 24 секунды.
Отметим, что в смешанной эстафете днем ранее Украина заняла шестое место.
Кубок мира по биатлону
Контиолахти, Финляндия
Мужская эстафета
- Франция - 1:18,24
- Норвегия - +25,4
- Швеция - +1:37,8
...
7. Украина - +3:24,9
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