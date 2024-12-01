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Украина заняла место в топ-10 по итогам мужской эстафеты в Контиолахти

По сравнению со смешанной эстафетой результат сборной немного ухудшился.
Сегодня, 16:27
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

В Контиолахти, Финляндия, прошла мужская эстафета по биатлону в рамках первого этапа Кубка Мира.

Победителями гонки стала Франция. Она прошла дистанцию за час и 18 минут.

Чуть меньше чем на полминуты от них отстала Норвегия, а замкнула тройку Швецию.

Украина в составе Дмитрия Пидручного, Антона Дудченка, Богдана Цымбала и Виталия Мандзина заняла седьмую строчку, отстав от лидеров на 3 минуты 24 секунды.

Отметим, что в смешанной эстафете днем ранее Украина заняла шестое место.

Кубок мира по биатлону

Контиолахти, Финляндия

Мужская эстафета

  1. Франция - 1:18,24
  2. Норвегия - +25,4
  3. Швеция - +1:37,8
    ...
    7. Украина - +3:24,9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Кубок мира

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