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Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2023/24

Украинец записал на свой счет 24 гола.
26 мая, 23:56
Артем Довбик
Артем Довбик

Форвард Жироны Артем Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в сезоне-2023/24.

В 36-ти поединках текущего розыгрыша Ла Лиги украинец отметился 24-мя голами, обойдя в рейтинге и Роберта Левандовски, и Джуда Беллингема.

В последнем туре Трофей Пичичи - награду лучшему бомбардиру в Испании - мог забрать Александер Серлот, но норвежец получил травму и закончил сезон с 23-мя голами.

Также в рамках последнего тура на трофей теоретически могли претендовать Левандовски и Эн-Несири, но они не сумели догнать украинца.

Лучшие бомбардиры Ла Лиги

  1. Артем Довбик (Жирона) - 24
  2. Александр Серлот (Вильярреал) - 23
  3. Джуд Беллингем (Реал) - 19
  4. Роберт Левандовский (Барселона) - 19
  5. Анте Будимир (Осасуна) - 17

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