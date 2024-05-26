Довбик - лучший бомбардир Ла Лиги в сезоне-2023/24
Украинец записал на свой счет 24 гола.
Форвард Жироны Артем Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги в сезоне-2023/24.
В 36-ти поединках текущего розыгрыша Ла Лиги украинец отметился 24-мя голами, обойдя в рейтинге и Роберта Левандовски, и Джуда Беллингема.
В последнем туре Трофей Пичичи - награду лучшему бомбардиру в Испании - мог забрать Александер Серлот, но норвежец получил травму и закончил сезон с 23-мя голами.
Также в рамках последнего тура на трофей теоретически могли претендовать Левандовски и Эн-Несири, но они не сумели догнать украинца.
Лучшие бомбардиры Ла Лиги
- Артем Довбик (Жирона) - 24
- Александр Серлот (Вильярреал) - 23
- Джуд Беллингем (Реал) - 19
- Роберт Левандовский (Барселона) - 19
- Анте Будимир (Осасуна) - 17
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