Определились все участники Клубного чемпионата мира-2025
Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2025, который будет проведен в новом формате.
Последней командой, которая отобралась на турнир, стал бразильский Ботафого, выиграв накануне Копа Либертадорес.
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Обновленный формат соревнований предусматривает участие в них 32 клубов из шести футбольных конфедераций.
Участники Клубного чемпионата мира-2025
Европа
- Реал Мадрид (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Челси (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Бавария (Германия)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Интер (Италия)
- Ювентус (Италия)
- Порту (Португалия)
- Бенфика (Португалия)
- Зальцбург (Австрия)
Южная Америка
- Ботафого (Бразилия)
- Палмейрас (Бразилия)
- Фламенго (Бразилия)
- Флуминенсе (Бразилия)
- Ривер Плейт (Аргентина)
- Бока Хуниорс (Аргентина)
Северная и Центральная Америка
- Монтеррей (Мексика)
- Леон (Мексика)
- Пачука (Мексика)
- Сиэтл Саундерс (США)
- Интер Майами (США)
Африка
- Аль-Ахли (Египет)
- Видад (Марокко)
- Эсперанс (Тунис)
- Мамелоди Сандаунз (ЮАР)
Азия
- Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
- Урава Ред Даймондз (Япония)
- Аль-Айн (ОАЭ)
- Ульсан Хенде (Южная Корея)
Океания
- Окленд Сити (Новая Зеландия)
32/32. The stage is set. ✅ 🏆 #FIFACWC pic.twitter.com/6vnDBlmU5A— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) December 1, 2024
Жеребьевка клубного чемпионата мира-2025 состоится 5 декабря в Майами. Сам турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
Ранее ФИФА представила логотип обновленного Клубного чемпионата мира.
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