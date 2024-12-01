Определились все участники Клубного чемпионата мира-2025

32 команды будут представлять шесть конфедераций в обновленном турнире.

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2025, который будет проведен в новом формате.

Последней командой, которая отобралась на турнир, стал бразильский Ботафого, выиграв накануне Копа Либертадорес.

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Обновленный формат соревнований предусматривает участие в них 32 клубов из шести футбольных конфедераций.

Участники Клубного чемпионата мира-2025

Европа

Реал Мадрид (Испания)

Атлетико (Испания)

Челси (Англия)

Манчестер Сити (Англия)

Бавария (Германия)

Боруссия Дортмунд (Германия)

ПСЖ (Франция)

Интер (Италия)

Ювентус (Италия)

Порту (Португалия)

Бенфика (Португалия)

Зальцбург (Австрия)

Южная Америка

Ботафого (Бразилия)

Палмейрас (Бразилия)

Фламенго (Бразилия)

Флуминенсе (Бразилия)

Ривер Плейт (Аргентина)

Бока Хуниорс (Аргентина)

Северная и Центральная Америка

Монтеррей (Мексика)

Леон (Мексика)

Пачука (Мексика)

Сиэтл Саундерс (США)

Интер Майами (США)

Африка

Аль-Ахли (Египет)

Видад (Марокко)

Эсперанс (Тунис)

Мамелоди Сандаунз (ЮАР)

Азия

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)

Урава Ред Даймондз (Япония)

Аль-Айн (ОАЭ)

Ульсан Хенде (Южная Корея)

Океания

Окленд Сити (Новая Зеландия)

Жеребьевка клубного чемпионата мира-2025 состоится 5 декабря в Майами. Сам турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Ранее ФИФА представила логотип обновленного Клубного чемпионата мира.

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