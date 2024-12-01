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Определились все участники Клубного чемпионата мира-2025

32 команды будут представлять шесть конфедераций в обновленном турнире.
Сегодня, 09:59
Новый трофей Клубного чемпионата мира / fifa.com
Новый трофей Клубного чемпионата мира / fifa.com

Стали известны все участники Клубного чемпионата мира-2025, который будет проведен в новом формате.

Последней командой, которая отобралась на турнир, стал бразильский Ботафого, выиграв накануне Копа Либертадорес.

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Обновленный формат соревнований предусматривает участие в них 32 клубов из шести футбольных конфедераций. 

Участники Клубного чемпионата мира-2025

Европа

  • Реал Мадрид (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Челси (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Бавария (Германия)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Интер (Италия)
  • Ювентус (Италия)
  • Порту (Португалия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Зальцбург (Австрия)

Южная Америка

  • Ботафого (Бразилия)
  • Палмейрас (Бразилия)
  • Фламенго (Бразилия)
  • Флуминенсе (Бразилия)
  • Ривер Плейт (Аргентина)
  • Бока Хуниорс (Аргентина)

Северная и Центральная Америка

  • Монтеррей (Мексика)
  • Леон (Мексика)
  • Пачука (Мексика)
  • Сиэтл Саундерс (США)
  • Интер Майами (США)

Африка

  • Аль-Ахли (Египет)
  • Видад (Марокко)
  • Эсперанс (Тунис)
  • Мамелоди Сандаунз (ЮАР)

Азия

  • Аль-Хиляль (Саудовская Аравия)
  • Урава Ред Даймондз (Япония)
  • Аль-Айн (ОАЭ)
  • Ульсан Хенде (Южная Корея)

Океания

  • Окленд Сити (Новая Зеландия)

Жеребьевка клубного чемпионата мира-2025 состоится 5 декабря в Майами. Сам турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. 

Ранее ФИФА представила логотип обновленного Клубного чемпионата мира.

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