Новая эра: ФИФА представила логотип обновленного Клубного чемпионата мира

ФИФА на своем официальном сайте презентовала логотип Клубного чемпионата мира, который состоится следующим летом в США.

Турнир пройдет в обновленном формате при участии 32 команд шести континентальных конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и ​​УЕФА).

"Эмблема, которая будет адаптирована и использована для всех будущих турниров, черпает вдохновение в мяче, футбольной истории и культуре, а инициалы турнира "C - W - C" абстрагированы в круглый значок".

"Уникальная эмблема Клубного чемпионата мира занимает место в центре, чтобы ФИФА могла продемонстрировать элементы, наиболее близкие к турниру, а именно успешные клубы из всех шести конфедераций, которые будут соревноваться в Соединенных Штатах", - говорится на сайте организации.

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Обновленный Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. На данный момент известны 30 из 32 участников. Еще один клуб из КОНМЕБОЛ и представитель принимающей страны будут подтверждены в ближайшее время.

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