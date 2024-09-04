iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новая эра: ФИФА представила логотип обновленного Клубного чемпионата мира

Турнир получил фирменный знак.
Сегодня, 18:27
Логотип Клубного чемпионата мира / fifa.com
Логотип Клубного чемпионата мира / fifa.com

ФИФА на своем официальном сайте презентовала логотип Клубного чемпионата мира, который состоится следующим летом в США.

Турнир пройдет в обновленном формате при участии 32 команд шести континентальных конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и ​​УЕФА).

"Эмблема, которая будет адаптирована и использована для всех будущих турниров, черпает вдохновение в мяче, футбольной истории и культуре, а инициалы турнира "C - W - C" абстрагированы в круглый значок".

"Уникальная эмблема Клубного чемпионата мира занимает место в центре, чтобы ФИФА могла продемонстрировать элементы, наиболее близкие к турниру, а именно успешные клубы из всех шести конфедераций, которые будут соревноваться в Соединенных Штатах", - говорится на сайте организации.

Читай также: Ярмоленко озвучил цели сборной Украины на первый матч Лиги наций, вспомнив Евро-2024

Обновленный Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. На данный момент известны 30 из 32 участников. Еще один клуб из КОНМЕБОЛ и представитель принимающей страны будут подтверждены в ближайшее время.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа клубный чемпионат мира

Статьи по теме

Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на одну позицию после провала на Евро-2024 Рейтинг ФИФА: Украина опустилась на одну позицию после провала на Евро-2024
Реал подтвердил, что примет участие в клубном чемпионате мира Реал подтвердил, что примет участие в клубном чемпионате мира
Реал готов принять участие в клубном чемпионате мира, но при некоторых условиях Реал готов принять участие в клубном чемпионате мира, но при некоторых условиях
"Реал не будет играть на Клубном чемпионате мира": Анчелотти ошеломил заявлением "Реал не будет играть на Клубном чемпионате мира": Анчелотти ошеломил заявлением
Помочь журналистам

Видео

Иноуэ - Дохени: обзор боя
Иноуэ - Дохени: обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Шахтер узнает соперников: онлайн-трансляция жеребьевки основной части Лиги чемпионов
просмотров
Динамо узнает своих соперников: жеребьевка основного раунда Лиги Европы
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа19:50
Лидер Динамо мог перебраться в АПЛ перед стартом сезона: известно, кто помешал трансферу
Европа19:49
Виктор Осимхен - игрок Галатасарая
Теннис19:36
US OPEN-2024 (ATP): Тиафо прошел в полуфинал на отказе Димитрова, матч Де Минаура и Дрейпера
Теннис19:32
US OPEN-2024 (WTA): определилась первая полуфинальная пара, Хаддад Майя играет с Муховой
Олимпийские игры19:25
Все медали Украины на Паралимпиаде-2024: наши спортсмены заработали уже 49 наград
Европа19:20
Кащук объяснил, почему выбрал Карабах - экс-игрок Шахтера мог переехать в Испанию
Формула 119:20
Переход Ньюи из Ред Булл в Астон Мартин будет объявлен перед Гран-при Азербайджана
Олимпийские игры19:19
Денисенко - паралимпийский чемпион по плаванию, Веракса и Стеценко завоевали серебряные медали
Олимпийские виды18:41
Харлан обратилась к украинцам в свой день рождения, заговорив об исчезновении рф
Футбол18:27
Новая эра: ФИФА представила логотип обновленного Клубного чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK