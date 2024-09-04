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Ярмоленко озвучил цели сборной Украины на первый матч Лиги наций, вспомнив Евро-2024

Андрей обратился к фанатам "сине-желтых".
Сегодня, 17:30
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Уже в субботу, 7 сентября, национальная сборная Украины стартует в новом розыгрыше Лиги наций – подопечные Сергея Реброва встретятся с командой Албании.

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Один из лидеров "сине-желтых" Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам, вспомнив выступление национальной команды на Евро-2024:

"После Евро-2024 настроение было не лучшим, скажем так. Хотелось пройти дальше и достичь большего. Теперь Лига наций. Готовимся к Албании. Хороший соперник, мы его разберем, но должны больше смотреть на свою игру. Будем следовать указаниям тренера и тогда, уверен , будет положительный результат.

Мы понимаем, зачем приезжаем сюда. Мы представляем страну, где идет война. Должны дарить людям хоть какие-нибудь положительные эмоции", - цитирует Ярмоленко УАФ.

Напомним, номинально домашний для Украины матч Лиги наций с Албанией состоится в субботу, 7 сентября, в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena и начнется в 21.45 по киевскому времени. 10 сентября "сине-желтые" сыграют против Чехии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Ярмоленко Лига наций

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