Ботафогу впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес, играя в финале турнира почти весь матч в меньшинстве

Раннее удаление не помешало клубу уверенно победить своего соперника.

В рамках финала Кубка Либертадорес Ботафогу в статусе номинальных гостей встретился с Атлетико Минейро.

Для «одинокой звезды» матч начался ужасно, ведь уже на 2-й минуте они остались в меньшинстве, но несмотря на это забили первыми.

На 35-ой минуте голом отметился Луис Энрике, а еще до перерыва преимущество Ботафого удвоил хорошо знакомый европейским болельщикам Алекс Теллеш.

На старте второго тайма Эдуардо Варгас восстановил интригу, но последнее слово было все же за номинальными гостями. На 90+7-ой минуте забил Жуниор Сантуш

Ботафогу сыграет против Реала в финале Интерконтинентального кубка 18 декабря.

Атлетико Минейру - Ботафогу 1:3

Голы: Варгас, 47 - Луис Энрике, 35, Теллеш, 44, Сантуш, 90+7

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