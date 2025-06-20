"Победили их же оружием": Тренер Ботафого высказался о матче с ПСЖ

Наставник бразильского Ботафого Ренату Пайва прокомментировал победу над ПСЖ на Клубном чемпионате мира.

По словам специалиста, «одинокая звезда» сыграла против парижан в их же стиле.

"Мы победили ПСЖ их же оружием. То есть, показали, что хорошо действуем командно, играли вместе, все ребята защищались и все атаковали. В этом и заключается главная сила ПСЖ, почему они достигают своего и побеждают. Эта команда показывает всем, как нужно действовать в футболе.

Я сказал своим игрокам, чтобы они просто были единым целым, наслаждались футболом, играли вместе, атаковали вместе и вместе защищались.

Мы показали качество бразильских исполнителей и специалистов. Это победа всех тренеров, которые работают с отличными футболистами в Бразилии", – сказал Пайва.

На ISPORT есть расписание и результаты матчей Клубного чемпионата мира.

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