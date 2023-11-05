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Три гола, две красных карточки и уйма неспортивного поведения: Флуминенсе стал обладателем Кубка Либертадорес

Финал главного кубка Латинской Америки, как всегда был жарким.
Сегодня, 00:50
Джон Кеннеди с фанатами / Getty Images
Джон Кеннеди с фанатами / Getty Images

В субботу, 4 ноября, состоялся финал главного континентального турнира Латинской Америки Кубка Либертадорес.

В финале встречались аргентинский Бока Хуниорс и бразильский Флуминенсе. Уже в первой тайме бразильская команда вышла вперед благодаря голу Хермана Кано.

Интересно, что для 35-летнего аргентинца этот гол стал 13-м в текущем розыгрыше. Он первый игрок в XXI веке, кто достиг такой отметки. 

Во втором тайме эмоции стали брать верх, и арбитру приходилось все чаще показывать желтую карточку. Под конец встречи аргентицы сумели забить и перевести игру в экстра-таймы.

На 99-й минуте Флуминенсе снова выходит вперед благодаря голу Джона Кеннеди, который уже через три минуты отправился в раздевалку, получив красную. Вскоре к нему присоединился игрок Боки Франк Фабра, так что доигрывали команды вдесятером.

Флуминенсе впервые в своей истории становится обладателм Кубка Либертадорес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: флуминенсе Кубок Либертадорес

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