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Манчестер Юнайтед нашел замену Онана

Манкунианцы усилят вратарскую линию достаточно бюджетным способом.
Сегодня, 17:53       Автор: Василий Медвидь

Манчестер Юнайтед в ближайшее время может подписать вратарскую линию.

Как сообщает Goal Brazil, манкунианцы хотят подписать вратаря Ботафого Джона Виктора. «Одинокая звезда» смирилась с предстоящим уходом бразильца.

В контракте 29-летнего голкипера прописана клаусула в размере почти 6 млн фунтов, которую МЮ готовы выплатить.

В нынешнем сезоне Джон провел 28 матчей, из которых 10 на ноль.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует реформу одного из ключевых департаментов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Ботафогу

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