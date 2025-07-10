Манчестер Юнайтед занялся полной перестройкой своей системы скаутинга

Манчестер Юнайтед занялся реструктуризацией собственной скаутской системы, пишет The Telegraph.

Клуб обратился к консалтинговой компании Sportsology Group, чтобы им помогли найти нового руководителя отдела скаутинга, а также самих скаутов.

Новые сотрудники будут напрямую подчиняться Кристоферу Вивеллу, что может повлечь за собой уход еще одного ветерана времен сэра Алекса Саймона Уэллса.

Сэр Рэтклифф неоднократно ранее критиковал устаревшие методы клуба, и грядующая модернизация скаутской сети - один из шагов в стратегии миллиардера.

Также ранее Манчестер Юнайтед объявил о подписании нападающего.

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